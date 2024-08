ATEEZ、台風10号の影響により日本初ファンミーティングの大阪公演が急遽中止に

ATEEZの日本初ファンミーティングの大阪公演が中止となった。25日、ATEEZの日本公式サイトを通じて、27日(火)〜28日(水)に大阪・グランキューブ大阪で開催予定だった「ATEEZ 2024 FANMEETING <ATINY'S VOYAGE FROM A TO Z> IN JAPAN」について「台風10号の影響により、今後予想される公共交通機関の影響、来場頂くお客様、そして出演アーティストやスタッフの安全などを考慮した結果、開催中止を決定した」と発表された。

続けて「公演を楽しみにされていた皆さんには大変ご迷惑をおかけする結果になり、心よりお詫び申し上げる」とし「チケットの払い戻し情報については後日、公式サイトにてご案内予定だ」と付け加えた。公演中止に伴い、28日(水)に予定されていたリハーサル観覧についても、実施見合わせとなる。これに関する対応と詳細も決定次第、公式サイトにて告知される予定だ。これに先立ってATEEZは21日(水)と22日(木)、東京ガーデンシアターにてファンミーティングを開催した。また、彼らは10月2日、日本4thシングル「Birthday」をリリース予定だ。