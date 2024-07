【葬送のフリーレン】8月7日 連載再開予定

小学館は、8月7日発売の「週刊少年サンデー 2024年37・38合併号」にてマンガ「葬送のフリーレン」の連載を再開する。

本作は5月8日発売の「週刊少年サンデー 2024年24号」に掲載された第130話を最後に休載となっていた。これまで連載再開については未定となっていたが、およそ3カ月の期間を経て連載再開となることが発表された。

本作の公式Xも「次週 最新話掲載です。」と連載再開についての告知ポストを投稿している。

