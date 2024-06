Googleは25日(現地時間)、自社ブランドで「Made by Google」として開発・販売している ハードウェア 製品の発表 イベント 「Made by Google Event - VIII・XIII・MM XX IV」を現地時間(PDT)の2024年8月13日(火)10時より開催するとお知らせしています。日本時間(JST)では8月14日(水)2時から。 イベント の模様は公式YouTubeチャンネル( MadebyGoogle )にてライブ配信されるとのこと。

