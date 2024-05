5月30日 公開

「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」

Amazonは、Prime会員向けの映像配信サービス「Prime Video」にて6月に配信する新着作品を公開した。

今月は海外映画や国内バラエティドラマが配信。2008年に公開された実写映画「20世紀少年」各種は6月19日より見放題配信を予定している。

さらに、アニメ作品としては約20年ぶりに製作されたシリーズ最新作「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」が6月8日0時より見放題作品として登場するほか、「劇場版 ソードアート・オンライン」3作品などもラインナップに追加される。

□Prime Videoのページ

「コンクリート・ユートピア」

Amazon Original「アイ・アム セリーヌ・ディオン ~病との戦いの中で~」(I Am: Celine Dion/カナダ)

「1122 いいふうふ」

Amazon Original「ザ・ボーイズ」(The Boys/アメリカ)シーズン4

「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン3

6月新着予定作品一覧

映画(日本)

■6月1日

・「あの頃。」

・「散歩時間~その日を待ちながら~」

・「映画 仮面ライダーギーツ 4人のエースと黒狐」

・「ナラタージュ」

■6月4日

・「ザ・ファブル 殺さない殺し屋」

■6月5日

・「明日の記憶」

・「L♡DK」

・「男たちの大和/YAMATO」

・「俺物語!!」

・「海難1890」

・「SR サイタマノラッパー」

・「SR サイタマノラッパー2 女子ラッパー☆傷だらけのライム」

・「ちはやふる-上の句-」

・「ちはやふる-下の句-」

・「ちはやふる-結び-」

・「日本で一番悪い奴ら」

・「胸が鳴るのは君のせい」

・「百円の恋」

・「映画 ホタルノヒカリ」

■6月6日

・「死刑にいたる病」

■6月12日

・「アヒルと鴨のコインロッカー」

・「共喰い」

・「フィッシュストーリー」

・「僕の彼女はサイボーグ」

■6月14日

・「PLAY! ~勝つとか負けるとかは、どーでもよくて~」 *独占配信

■6月19日

・「20世紀少年 -第1章- 終わりの始まり」

・「20世紀少年 -第2章- 最後の希望」

・「20世紀少年 -最終章- ぼくらの旗」

・「君は放課後インソムニア(実写版)」

■6月21日

・「みなに幸あれ」 *見放題独占配信

映画(海外)

■6月1日

・「フォードvsフェラーリ」

・「野性の呼び声」

■6月5日

・「フォロウィング」 *独占配信

■6月7日

・「スラムドッグス」

■6月8日

・「天使にラブ・ソングを・・・」

・「天使にラブ・ソングを2 」

・「ミセス・ダウト」

■6月15日

・「あなたが寝てる間に…」

■6月21日

・「エクソシスト 信じる者 」

■6月22日

・「地球が静止する日」

ドキュメンタリー映画(海外)

■6月25日

・Amazon Original「アイ・アム セリーヌ・ディオン ~病との戦いの中で~」(I Am: Celine Dion/カナダ) *午後4時から独占配信

■6月18日

・Amazon Original「パワー・オブ・ザ・ドリーム ~社会正義の実現を夢見て~」(Power Of The Dream/アメリカ) *午後4時から独占配信

■6月20日

・Amazon Original「フェデラー ~最後の12日間~」(Federer: Twelve Final Days/アメリカ) *午後4時から独占配信

映画(韓国)

■6月7日

・「コンクリート・ユートピア」 *見放題独占配信

アニメ映画(日本)

■6月1日

・「スラムダンク 劇場版」

・「スラムダンク 湘北最大の危機!燃えろ桜木花道」

・「スラムダンク 全国制覇だ!桜木花道」

・「スラムダンク 吠えろバスケットマン魂!!花道と流川の熱き夏」

・「劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナルスケール-」

・「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 星なき夜のアリア」

・「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ」

■6月8日

・「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」 *見放題最速配信

アニメ映画(海外)

■6月7日

・「DC がんばれ!スーパーペット」 *見放題独占配信

テレビドラマ(日本)

■6月1日

・「オレンジデイズ」

・「JIN -仁-」

・「JIN -仁- 完結編」

・「セーラー服と機関銃」(2006年版)

・「DCU」

・「ラストマンー全盲の捜査官ー」

・「輪舞曲-ロンド-」

・「ギバーテイカー」

・「太陽は動かない ―THE ECLIPSE―」

・「HOTEL -NEXT DOOR-」

・「松尾スズキと30分強の女優」

■6月14日

・「1122 いいふうふ」 *独占配信

テレビドラマ(海外)

■6月13日

・Amazon Original「ザ・ボーイズ」(The Boys/アメリカ)シーズン4 *午後4時から独占配信

■6月21日

・Amazon Original「ディル・ドスティ ~夏休みのジレンマ~」(Dil Dosti Dilemma/インド)シーズン1 *午前3時半から独占配信

■6月27日

・Amazon Original「マイ・レディ・ジェーン」(My Lady Jane/アメリカ)シーズン1 *午後4時から独占配信

テレビドラマ(韓国)

■6月6日

・「アゲイン・マイ・ライフ~巨悪に挑む検事~」

■6月12日

・「天気がよければ会いにゆきます」

■6月25日

・「SKYキャッスル~上流階級の妻たち~」

■6月26日

・「影美女」

ファンミーティング(韓国)

■6月12日

・「2024 ナ・イヌ 日本1stファンミーティング」

テレビアニメ(日本)

■6月1日

・「ソードアート・オンライン」

・「ソードアート・オンライン II」

・「ソードアート・オンライン アリシゼーション」

・「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」

・「ソードアート・オンライン オルタナティブガンゲイル・オンライン」

・「ソードアート・オンライン Extra Edition」

■6月19日

・「HUNTERxHUNTER」ハンター試験・ゾルディック家編

・「HUNTERxHUNTER」天空闘技場編

・「HUNTERxHUNTER」幻影旅団編

・「HUNTERxHUNTER」G.I編

バラエティー(日本)

■6月27日

・「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン3 *午後8時から独占配信

(C) 2023 LOTTE ENTERTAINMENT & CLIMAX STUDIO, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

(C)Courtesy of Amazon MGM Studios c Amazon Content Services LLC

(C)創通・サンライズ

(C)渡辺ペコ/講談社 (C)murmur Co., Ltd.

(C)Amazon MGM Studios

(C)2024 Warner Bros. International Television Production Limited. All Rights Reserved

(C)Licensed by SAMHWA NETWORKS CO., LTD. (C)SAMHWA NETWORKS. All Rights reserved

(C)Jcontentree corp. all rights reserved

(C) Jcontentree corp & JTBC Content Hub Co., Ltd. all rights reserved.

(C) Kakao Entertainment Corp. All rights reserved.

(C) HANADA COMPANY & IMX

※視聴には会員登録が必要となります。

※一部、情報解禁等の都合上、配信予定をお知らせできない配信作品があります。また、配信開始日は変更になる可能性があります。予めご了承ください。