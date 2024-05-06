京都vs町田 スタメン発表
[5.6 J1第12節](サンガS)
※14:00開始
主審:山下良美
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 94 ク・ソンユン
DF 3 麻田将吾
DF 5 アピアタウィア久
DF 6 三竿雄斗
DF 24 宮本優太
MF 7 川崎颯太
MF 19 金子大毅
MF 39 平戸太貴
FW 22 一美和成
FW 28 鈴木冬一
FW 31 平賀大空
控え
GK 26 太田岳志
DF 2 福田心之助
DF 4 松田佳大
MF 10 福岡慎平
MF 17 安齋悠人
FW 9 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
監督
チョウ・キジェ
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 6 鈴木準弥
DF 26 林幸多郎
MF 8 仙頭啓矢
MF 10 ナ・サンホ
MF 22 藤本一輝
MF 45 柴戸海
FW 47 荒木駿太
FW 90 オ・セフン
控え
GK 42 福井光輝
DF 33 望月ヘンリー海輝
MF 41 安井拓也
FW 7 平河悠
FW 9 藤尾翔太
FW 11 エリキ
FW 15 ミッチェル・デューク
監督
黒田剛
※14:00開始
主審:山下良美
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 94 ク・ソンユン
DF 3 麻田将吾
DF 5 アピアタウィア久
DF 6 三竿雄斗
DF 24 宮本優太
MF 7 川崎颯太
MF 19 金子大毅
MF 39 平戸太貴
FW 22 一美和成
FW 28 鈴木冬一
FW 31 平賀大空
控え
GK 26 太田岳志
DF 2 福田心之助
DF 4 松田佳大
MF 10 福岡慎平
MF 17 安齋悠人
FW 14 原大智
監督
チョウ・キジェ
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 6 鈴木準弥
DF 26 林幸多郎
MF 8 仙頭啓矢
MF 10 ナ・サンホ
MF 22 藤本一輝
MF 45 柴戸海
FW 47 荒木駿太
FW 90 オ・セフン
控え
GK 42 福井光輝
DF 33 望月ヘンリー海輝
MF 41 安井拓也
FW 7 平河悠
FW 9 藤尾翔太
FW 11 エリキ
FW 15 ミッチェル・デューク
監督
黒田剛