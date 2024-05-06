[5.6 J1第12節](サンガS)

※14:00開始

主審:山下良美

<出場メンバー>

[京都サンガF.C.]

先発

GK 94 ク・ソンユン

DF 3 麻田将吾

DF 5 アピアタウィア久

DF 6 三竿雄斗

DF 24 宮本優太

MF 7 川崎颯太

MF 19 金子大毅

MF 39 平戸太貴

FW 22 一美和成

FW 28 鈴木冬一

FW 31 平賀大空

控え

GK 26 太田岳志

DF 2 福田心之助

DF 4 松田佳大

MF 10 福岡慎平

MF 17 安齋悠人

FW 9 マルコ・トゥーリオ

FW 14 原大智

監督

チョウ・キジェ

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 1 谷晃生

DF 3 昌子源

DF 5 ドレシェヴィッチ

DF 6 鈴木準弥

DF 26 林幸多郎

MF 8 仙頭啓矢

MF 10 ナ・サンホ

MF 22 藤本一輝

MF 45 柴戸海

FW 47 荒木駿太

FW 90 オ・セフン

控え

GK 42 福井光輝

DF 33 望月ヘンリー海輝

MF 41 安井拓也

FW 7 平河悠

FW 9 藤尾翔太

FW 11 エリキ

FW 15 ミッチェル・デューク

監督

黒田剛