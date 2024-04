平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太からなるNumber_iがアメリカ カリフォルニア州にて4月12~14日/19~21日(現地時間)に開催される世界最大級の音楽フェスティバル『Coachella Valley Music and Arts Festival 2024』(以下、『コーチェラ』)に出演する。

『コーチェラ』は“世界で最も有名な音楽フェス”とも言われ、数々の伝説を残してきた。2018年に黒人女性として初めてヘッドライナーを務めたビヨンセをはじめ、昨年は、ラテンアーティストとして初のヘッドライナーをバッド・バニー、K-POPアーティストとして初のヘッドライナーをBLACKPINKが務めたことなどにも象徴されるように、グローバルな音楽シーンの潮流がビビッドに反映されるフェスでもある。つまり、『コーチェラ』に出演することは、グローバルアーティストであることの証明であるとも言えよう。

毎年4月中旬の二週末にわたって開催されている『コーチェラ』に来場するオーディエンスの数は、のべ60万人と言われている。筆者も何度か参加したことがあるが、コロラド砂漠の一角に位置するコーチェラ・バレーに出現する広大なフェス会場に多数のステージが設置。『Coachella Valley Music and Arts Festival』という名の通りアートの祭典でもあるため、カラフルで巨大なアートが多く展示された祝祭感溢れる空間に世界中からミュージックラバーたちが集まり、昼から夜中までとことん音楽とアートを楽しむピースなフェスだ。音響やステージセットや演出も最高峰。そのアーティストの強みが最大限堪能できるのも『コーチェラ』の魅力だ。これまで日本からはX JAPAN、東京スカパラダイスオーケストラ、きゃりーぱみゅぱみゅといった海外でも広く知られるアーティストが出演し、多種多様なオーディエンスから賞賛が集まった。2019年に出演したPerfumeのステージが『Rolling Stone』誌選出のベストアクト16に選ばれたことも記憶に新しい(※1)。

Number_iが出演するのは、現地時間で4月14日に開催される88rising主催の特別ステージ「88rising Futures」だ。88risingはアジアの優れた才能を世界に向けて発信するグローバルな音楽レーベル兼メディアプラットフォーム。日本とオーストラリアにルーツを持つJojiやインドネシア出身のリッチ・ブライアン、中国出身のHIPHOPグループ・Higher Brothers等が所属し、アジアにルーツを持つ実力と個性と人気を兼ね備えたアーティストが多く在籍しており、新しい学校のリーダーズの海外名義・ATARASHII GAKKO!の所属レーベルとしても知られる。アジア系アーティストにとって広い世界にコネクトするための太いパイプとなっている88risingは、これまでも『コーチェラ』で最大キャパシティとなるメインステージでも展開してきた。宇多田ヒカルにとって初めてのフェス出演となったのも、2022年の『コーチェラ』で88risingが主催した特別ステージだった。

Number_iは新しい学校のリーダーズ、Awich、YOASOBIという海外からも強く支持されている日本発のアーティストだけでなく、中国出身のXin Liu、韓国出身のTiger JKとYoonmiraeという確固たる実力を持つアーティストと並んで『コーチェラ』の「88rising Futures」のステージに立つ。今年1月1日、全編ラップ曲の「GOAT」でスキルフルなラップとダンスで時代を背負う覚悟を見せつけ、鮮烈なデビューを飾ったNumber_i。2ndデジタルシングル「Blow Your Cover」ではメロウでしとやかなR&Bに静かに燃えるような情感を乗せ、他にも「Is it me?」「Midnight City」「FUJI」「Rain or Shine」といった楽曲を発表し、1曲ごとに新たな表情を開花させ、表現者としてどんどん羽ばたいているような状態の彼らが夢のひとつである『コーチェラ』の舞台に立ち、どんな輝きを放つのか? 『コーチェラ』とダンス&ボーカルグループのケミストリーというと、過去には先述した2023年のヘッドライナーを務めることになるBLACKPINKも2019年に初出演。2022年の2NE1、aespaといったダンス&ボーカルグループが出演しているが、いずれのパフォーマンスも国境も性別もバックグラウンドも超え、音楽の喜びを享受するたくさんのオーディエンスの姿が目に入った。

なお、今年も例年通りYouTubeで『コーチェラ』のライブ配信が実施されることが発表されている。心して目撃しよう。

(文=小松香里)