ブレントフォードvsマンチェスター・U スタメン発表
[3.30 プレミアリーグ第30節](Gtech Community Stadium)
※29:00開始
<出場メンバー>
[ブレントフォード]
先発
GK 1 マルク・フレッケン
DF 13 マティアス・イェルゲンセン
DF 20 クリストフェル・アイェル
DF 22 ネイサン・コリンズ
MF 8 マティアス・イェンセン
MF 23 キーン・ルイス・ポッター
MF 27 ビタリー・ヤネルト
MF 30 マッツ・ルアスレウ
MF 33 イェホル・ヤルモリュク
FW 11 ヨアン・ウィサ
FW 17 イバン・トニー
控え
GK 21 トーマス・ストラコシャ
DF 36 キム ジス
MF 15 フランク・オニェカ
MF 19 ブライアン・ムベウモ
MF 24 ミッケル・ダムスゴーア
MF 26 シャンドン・バプティスト
MF 32 R. Trevitt
FW 7 ニール・モペイ
FW 14 サマン・ゴドス
監督
トーマス・フランク
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 19 ラファエル・バラン
DF 20 ディオゴ・ダロト
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マーカス・ラッシュフォード
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 37 コビー・メイヌー
MF 39 スコット・マクトミネイ
FW 11 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 22 トム・ヒートン
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 53 W. Kambwala
MF 4 ソフィアン・アムラバト
MF 7 メイソン・マウント
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 18 カゼミーロ
FW 21 アントニー
監督
エリック・テン・ハフ
※29:00開始
<出場メンバー>
[ブレントフォード]
先発
GK 1 マルク・フレッケン
DF 13 マティアス・イェルゲンセン
DF 20 クリストフェル・アイェル
DF 22 ネイサン・コリンズ
MF 8 マティアス・イェンセン
MF 23 キーン・ルイス・ポッター
MF 27 ビタリー・ヤネルト
MF 30 マッツ・ルアスレウ
FW 11 ヨアン・ウィサ
FW 17 イバン・トニー
控え
GK 21 トーマス・ストラコシャ
DF 36 キム ジス
MF 15 フランク・オニェカ
MF 19 ブライアン・ムベウモ
MF 24 ミッケル・ダムスゴーア
MF 26 シャンドン・バプティスト
MF 32 R. Trevitt
FW 7 ニール・モペイ
FW 14 サマン・ゴドス
監督
トーマス・フランク
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 19 ラファエル・バラン
DF 20 ディオゴ・ダロト
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マーカス・ラッシュフォード
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 37 コビー・メイヌー
MF 39 スコット・マクトミネイ
FW 11 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 22 トム・ヒートン
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 53 W. Kambwala
MF 4 ソフィアン・アムラバト
MF 7 メイソン・マウント
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 18 カゼミーロ
FW 21 アントニー
監督
エリック・テン・ハフ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります