スマホ向けNFTトレカ宝探しゲーム！ゼクサバース「トレクーハンター(TRACOU HUNTER)」

ゼクサバースは、スマートフォン向けNFTトレカ宝探し「トレクーハンター(TRACOU HUNTER)」の新サービスをスタートしました。

ゼクサバース「トレクーハンター(TRACOU HUNTER)」

本サービスは、トレーディングカード要素を合わせ、GPSを活用し現実空間の位置情報をトリガーにトレクーが受け取れる、宝探し感覚のデジタルマップサービスです。

また「Love play together learn together」をコンセプトに、人と人が互いに遊んで考える力を育て、歩きながら体力を養い、楽しみながら学ぶことを目指しています。

大人同士・親と子供・子供同士のコミュニケーション能力や想像力を向上させ、未来の社会で活躍するための基盤を築くことができ、WEB3.0時代のスキルを自然に身につけ、健康的に成長するための新しいサービスとなっています。

■サービスの背景

近年、ニュースや雑誌でWEB3.0時代やAIの到来が議論され、子供たちの生活環境は急速に変化しています。

この変化に対応し、本プログラムは知識の詰め込み型の学びだけでなく、コミュニケーション能力や想像力といった人間性を育む取り組みが特徴です。

2020年3月頃、世界中がCOVID-19によって外出自粛せざるを得ない状況が大きなきっかけとなり、日本の子供たちの外遊びの機会は減少し、体力や意欲の低下、コミュニケーション能力の不足が懸念されています。

この社会問題にリアルの世界とデジタルの架け橋となる最新技術をもち、人々の生活の質を向上させることを掲げている株式会社ゼクサバースとしてできることとして、本サービスを発足し、ゲーム・アニメの仮想世界を通して、実際の外に出て宝物を探索する楽しさをゲーム感覚で表現し、子供たちに豊かな遊びや思い出の機会を提供し、健康的な成長を促進する。

これが「トレクー・プロジェクト」最大の目的です。

株式会社ゼクサバースのこの取り組みは、子供たちの未来を見据え、社会に貢献するための重要な一歩です。

多様性が求められる現代で、多種多様な魅力に出会い、多くの方々に宝探しの魅力を発見していただき、そして子供たちが自らの可能性を拡げ、健康的に成長するさまざまな取り組みを行っていき、今後多くの新しい企画を推進・発信していきます。

トレクーハンター(TRACOU HUNTER)について

「トレクーハンター(TRACOU HUNTER)」は、位置情報とブロックチェーン技術により、現実世界そのものを舞台としてプレイするゲームです。

仲間たちと協力し、世界中に散らばった魔法のカード「トレクー」や、隠された「超激レア・財宝トレクー」を探し出す宝探しゲームと、収集(コレクション)や交換(トレード)されるトレーディングカード要素を合わせ、GPSを活用し現実空間の位置情報をトリガーにトレクーを受け取り、受け取ったトレクーを使ってトレーディングカードゲームを楽しむサービスです。

※画面はイメージです

トレクーについて

「トレクー」は、本サービスの魔法のカードの総称で、現実世界では、トレーディングカードとクーポン機能が一体化したNFT(非代替性トークン)カードとして機能します。

このカードは、現実の世界での商品やサービスと交換できるタイプのものや、対戦型カードゲームとして遊べるタイプのものがあります。

「トレクー」はデジタルマップ上に配置され、ユーザーはマップ上でカードを探し出し、近づくことでカードを入手し、特典を利用できます。

このサービスによって、ユーザーはリアルな世界での様々な体験や特典を楽しむことができます。

さらに、将来的には、トレジャーハンティングやアドベンチャーの要素を取り入れ、カードを使って冒険をするストーリーも展開されていきます。

これによって、ユーザーはより幅広いエンターテインメント体験を楽しむことができます。

