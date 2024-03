〈大木淳夫の3月の新店アドレス〉横浜から移転の正統派寿司や、話題の麻布台ヒルズ マーケットがオープン

数々のおいしいお店を訪れ、食べロググルメ著名人として、食べログマガジンでもさまざまなお店を教えてくれる大木淳夫さん。毎月たくさんの飲食店がオープンする中で、大木さんが注目する新店をずらりと紹介します。

教えてくれる人

大木淳夫



「東京最高のレストラン」編集長

1965年東京生まれ。ぴあ株式会社入社後、日本初のプロによる唯一の実名評価本「東京最高のレストラン」編集長を2001年の創刊より務めている。その他の編集作品に「キャリア不要の時代 僕が飲食店で成功を続ける理由」(堀江貴文)、「新時代の江戸前鮨がわかる本」(早川光)、「にっぽん氷の図鑑」(原田泉)、「東京とんかつ会議」(山本益博、マッキー牧元、河田剛)、「一食入魂」(小山薫堂)、「いまどき真っ当な料理店」(田中康夫)など。

好きなジャンルは寿司とフレンチ。現在は、食べログ「グルメ著名人」としても活動中。2018年1月に発足した「日本ガストロノミー協会」理事も務める。最新刊「東京最高のレストラン2024」が発売中。

今年最も注目の寿司店とアイアンシェフ門下の中華

寿司業界の有名人の新店

なんといっても今月は、私が「食べログマガジン」内で“2024年に〈ブレイクしそうな飲食店〉”として推薦した「鮨ゆうき」でしょう。

「鮨ゆうき」 出典:カフェモカ男さん

3月9日、広尾商店街にオープン。有名寿司店からの溢れんばかりの祝花が示す通り、親方の林ノ内勇樹さんは寿司業界の有名人です。まだ42歳ですが、昭和の職人の香りを纏いながら、飄々としていて、なんとも言えない安定感があります。

「鮨ゆうき」祝花 出典:辣油は飲み物さん

ミシュラン三つ星を獲得した「鮨水谷」では名人・水谷八郎親方の右腕として活躍。その後、実家である関内「常盤鮨」に戻り、同店を改築して屈指の名店に育て上げました。9年の時を経て、いつかはまた東京でという思いを形に。きりっとした酢飯は記憶に残るおいしさで、寿司を食べる喜びを堪能できます。「常盤鮨」時代からのスタッフのチームワークも良く、これからが楽しみでなりません。

シェフとの会話も楽しい中華

<店舗情報>◆鮨 ゆうき住所 : 東京都渋谷区広尾5-17-4 1FTEL : 03-6277-0468

ジャンルは違いますが、同世代である44歳の平賀大輔シェフが1月16日、渋谷にオープンした中華「ON the TABLE CHINESE」も注目です。

「ON the TABLE CHINESE」黒酢の酢牛!! 写真:お店から

先日ようやく伺えたのですが、無敵のアイアンシェフ・脇屋友詞さん門下というだけに、もちろん技術は抜群。実際に会った生産者さんの食材を使いたいと、鹿屋市の幸福豚、おがわ農園のピーナッツもやしなどの素材を駆使し、美しい料理を作り上げます。コース主体ですが、柔軟性が高く、ワインも充実。シェフとの会話を楽しめるカウンターに座れば、気分はまるでイタリアン。レストランの楽しさを存分に味わえます。

すごいお酒が飲み放題の肉割烹と、人気店プロデュースのとんかつ

酒好きが喜ぶ肉割烹

「尾崎牛かねさく」 写真:お店から

<店舗情報>◆ON the TABLE CHINESE住所 : 東京都渋谷区渋谷3-2-6 帝都青山ビル 1FTEL : 03-5962-7886

3月1日、赤坂にオープンした「尾崎牛かねさく」は、駅から近く、赤坂通り沿いのビルの8階ですが隠れ家感がたっぷり。24,200円の肉割烹のコースは、メインの炭火焼きはもちろん、イタリアの人気菓子カンノーロの生地でタルタルをくるんだり、煙と共に黒トリュフの薫香が立ち上るリゾットがあったりと、飽きさせません。そして特筆すべきは、上質なお酒の飲み放題がコース代金に含まれていること。日本酒、ワイン、焼酎など、こんなお酒がフリーフローでいいんですか?と思わず尋ねてしまうほどの銘柄が並び、酒好きには天国のようなお店です。オーナーである「神田新八」2代目の佐久間丈陽氏がいたら、迷わず酒の選択を委ねてください。さらなる至福が待っています。

こだわり満載のとんかつ店

「とんかつ ここまでやるか。」 出典:ぴーたんたんさん

<店舗情報>◆尾崎牛 かねさく住所 : 東京都港区赤坂5-4-17 SCビル赤坂 8FTEL : 050-5593-1445

とんかつも個性豊かなお店が誕生しました。3月8日、外苑前にオープンした「とんかつ ここまでやるか。」です。人気イタリアン「マルカ」や「焼肉もちお」「and Svolta」を展開する、黒澤英吾さん、北野司シェフ兄弟がプロデュース。お昼は定食、夜はとんかつ以外に魚介や野菜のフライなどもお好みでオーダーできます。高価な銘柄豚にバスクの天日塩、パプリカベースのスパイシーソース、自分ですった胡麻に注がれる熱々のソースなど、まさに店名通りのこだわりが満載です。低温で揚げて高温で仕上げるとんかつは美しく、なにより秋田米「サキホコレ」のご飯は出色の旨さでした。

西荻に復活のカレーと恵比寿に間借りで2号店を開店したスパイスカレー

<店舗情報>◆とんかつ ここまでやるか。住所 : 東京都港区南青山3-2-4 セントラル青山No6-BATEL : 050-5593-0438

カレーは相変わらず元気です。

通いたくなるカレー

「イマサラガラムマサラ」3種盛り 写真:大木淳夫

3月9日、西荻窪にオープンした「イマサラガラムマサラ」は一度店を閉め、吉祥寺の間借りカレーを経て、この地に復活しました。築50年以上の昭和感溢れる1Kアパートを、雰囲気を残しつつ改装。スタッフの感じも良く、ほっこりします。訪れた日のカレーは「ほうれん草サグチキン」「マスタードレモンキーマ」「バルサミコポークビンダルー」で、これは3種盛りにするしかないでしょうという魅力的ラインアップ。全体のバランスも良く、メニューはどんどん変わるようなので、近所にあったら確実に通うでしょう。夜は5月ごろから「西荻窪101」という店名で酒場をスタートするとのこと。気になります。

スパイスの香りを楽しむカレー

「ホールスパイスカレー青藍 恵比寿店」スパイシーチキンカレーZ定食 出典:Tk1S10さん

<店舗情報>◆イマサラガラムマサラ住所 : 東京都杉並区西荻北3-22-22TEL : 不明の為情報お待ちしております

高円寺の人気店がマッチングサービス「シェアレストラン」を利用して、間借りで2月27日にオープンしたのが、「ホールスパイスカレー青藍 恵比寿店」です。店名通り、カルダモン、クミン、花椒などのスパイスがホール状でも入っていて、噛むことでより爽やかな香りの余韻が楽しめます。おすすめの「スパイシーチキンカレーZ定食」はワンプレートで、大根、にんじん、キャベツなどの総菜もたっぷり。鰹節、サバ節、昆布などの和の出汁も使っていて、穏やかな中毒性とでも言いましょうか。こちらもまた来たくなる味です。

雰囲気も素晴らしい、おすすめの3店

青山ビルにオープンしたイタリアン

「STELLAR WORKS Restaurant」 写真:お店から

<店舗情報>◆ホールスパイスカレー青藍 恵比寿店住所 : 東京都渋谷区恵比寿南2-3-15 aok7ビル 4FTEL : 不明の為情報お待ちしております

3月2日、青山一丁目駅直結の青山ビル2階にオープンした「STELLAR WORKS Restaurant」は覚えておきたい一軒です。広々とした空間にメインとなるダイニングルーム、注目の家具ブランド「STELLAR WORKS」のショールーム、カジュアルバー、プライベートバー、テラスが入り、開放的な雰囲気。エグゼクティブシェフは南青山時代の「ピエール・ガニェール・ア・東京」料理長としても有名な入江誠さんで、その実力を存分に生かした多様な料理をアラカルトで食べられます。特にスパイス使いが絶妙で、ホタテ貝と塩レモンのリゾット、クミン風味の羊のブロシェットなど名物になりそうなメニューも多く、さまざまなシーンで活用できそうです。

ポップアップから実店舗になったメキシコ料理店

「MIXTEKO TOKYO」 写真:お店から

<店舗情報>◆STELLAR WORKS Restaurant住所 : 東京都港区北青山1-2-3 青山ビル 2FTEL : 050-5593-0369

雰囲気の良さで言えば3月1日、麻布十番にオープンしたメキシコ料理店「MIXTEKO TOKYO(ミックステコトーキョー)」も注目です。シェフはメキシコやナパバレーなどで16年の経験を持つカルロス・ソラナさん。パートナーのミチさんと共に、ポップアップレストランからスタートし、駒沢でのテイクアウト店を経て、ついに実店舗に。新築の白い外壁のビルながら、大黒坂から1本入った路地の坂の途中で隠れ家感満載です。

「MIXTEKO TOKYO」 写真:お店から

茶色を基調にした店内もセンス良くまとめられ、まさに上質なメキシコ料理店。私が訪れた火曜日は、週に1度の「Taco Night」で、3,000円で好きなタコス2個+ドリンクの日。本格的なタコスを堪能しましたが、通常は9,400円のおまかせコースか6,500円のショートコースで、海や山の幸を使った、さらに深遠で繊細な料理を楽しめるようです。

毎月変わるアラカルトメニュー

「繁邦」白いんげん豆とトレビスのパスタ 2,400円 出典:jack 19791126さん

<店舗情報>◆MIXTEKO TOKYO住所 : 東京都港区麻布十番2-7-11 VERTEX AZABU 3FTEL : 03-6722-0230

そして、先月の「新店アドレス」でパンのおいしさをお伝えし、再訪を誓った恵比寿の「繁邦」へディナータイムに行ってきました。朝9時からはベーカリーとカフェ、17時からは照明を落として落ち着いた雰囲気のビストロになります。カウンターと個室があり、料理は「sio」出身のオーナーシェフ青木虎太郎さん24歳のワンオペ。席が埋まると大忙しになるものの、シェフの目配り、気配りが素晴らしく、気持ちよく時間を過ごせます。センスを感じる、食欲をそそるアラカルトメニューは毎月変えたいとのことでしたが、生ハムの出汁を吸った白いんげん豆とトレビスのパスタなど、素晴らしい味でした。

ついにオープンのマーケットと、食べログ全国1位ピザ店の東京進出

注目点が続々! 麻布台 ヒルズマーケット

「麻布台やま幸鮮魚店」やま幸厳選本まぐろ握り7貫 3,780円 出典:中目のやっこさんさん

<店舗情報>◆繁邦住所 : 東京都渋谷区恵比寿南1-14-15 ラ・レンヌ恵比寿 3FTEL : 03-6451-2422

昨年11月に開業した話題の施設、麻布台ヒルズには3月13日「麻布台ヒルズ マーケット」がオープンしました。高級まぐろの代名詞となった「やま幸」の「やま幸鮮魚店 麻布台」、「ライバルは銀座の一流寿司店」と公言し、一級の魚だけを扱う魚店として有名な「根津松本」の「根津松本 麻布台」、和牛で有名な「日山」の「日山WAGYU 麻布台ヒルズ店」、無添加の漬け物専門店「菜香や」など、眺めているだけでも楽しいお店が並びます。

「根津松本 麻布台」 出典:みかどmikadoさん

「日山WAGYU 麻布台ヒルズ店」 出典:お肉モンスターさん

「鮨さいとう 麻布台」 出典:Savoureuxさん

「鳥おか」 写真:お店から

<店舗情報>◆やま幸鮮魚店 麻布台住所 : 東京都港区麻布台1-3-1 ガーデンプラザC 麻布台ヒルズマーケット B1FTEL : 03-6441-2123<店舗情報>◆根津松本 麻布台住所 : 東京都港区麻布台1-2-4 麻布台ヒルズガーデンプラザC B1FTEL : 03-6441-0201<店舗情報>◆日山WAGYU 麻布台ヒルズ店住所 : 東京都港区麻布台1-2-4 麻布台ヒルズ ガーデンプラザC B1FTEL : 03-5544-8529<店舗情報>◆菜香や住所 : 東京都港区麻布台1-3-1ガーデンプラザ C B1 麻布台ヒルズ マーケットTEL : 03-6441-0144

レストランは「鮨さいとう 麻布台」、「鳥しき」系の焼鳥「鳥おか」がありますが、なかなか予約が難しいので、おすすめはベトナム料理の「カム バイ スタンドバインミー」です。

「カム バイ スタンドバインミー」八角薫る越南式豚角煮フォー 1,800円 写真:大木淳夫

かつてこのコラムでも紹介した自由が丘「ラトリエ・ドゥ・スタンドバインミー」や今年1月、祐天寺にオープンした「スタンドボブン」などで快進撃を続ける白井瑛里さんの最新店。総菜販売だけでなく、予約不要のカウンター6席を併設しています。フレッシュマンゴーの生春巻きやマッシュルームのバインミーなど、無添加・無化調にこだわる洗練された料理は健在。なんといっても自家製の米麺・フォーのおいしさは群を抜いているので、ぜひ召し上がってみてください。

ちなみにやま幸の特選焼魚弁当、菜香やのアボカドのぬか漬け、日山のヒレカツなども美味でした。

ふわふわの食感のピザ

「400℃ PIZZA TOKYO」FNT 3,000円 出典:中目のやっこさんさん

<店舗情報>◆鮨 さいとう 麻布台住所 : 東京都港区麻布台1-2-8 ガーデンプラザC B1F 麻布台ヒルズマーケットTEL : 不明の為情報お待ちしております<店舗情報>◆鳥おか住所 : 東京都港区麻布台1-2-4 麻布台ヒルズ ガーデンプラザC B1FTEL : 03-6441-2774<店舗情報>◆カム バイ スタンドバインミー住所 : 東京都港区麻布台1-3-1 ガーデンプラザC 麻布台ヒルズマーケット B1FTEL : 03-6277-6887

話題と言えばこちら、3月19日に牛込神楽坂にオープンした「400℃ PIZZA TOKYO」を忘れてはいけません。なんと食べログの全国ピザ部門で第1位の岡山のお店が、東京に進出です。名物という、モッツァレラとブルーチーズにハチミツをかけて食べる「FNT」をオーダーしましたが、ナポリピッツァとはまるで違うふわふわの食感は驚きで、チーズのとろけ具合もすごく、生地で掬っていただきました。本店と違ってピザ窯ではなく、ピザチェーンなどで活用されているコンベア式のピザオーブンを使用していて、次々にピザが焼きあがるので、行列ができてもそれほど待たずに食べられます。

わんこそばの餃子バージョンと、まだまだ続くおにぎりブーム

味変も楽しめるわんこ餃子

「馬場餃子」 写真:お店から

<店舗情報>◆400℃ PIZZA TOKYO住所 : 東京都新宿区若宮町13-1 キフアネックス 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

カジュアル路線で楽しいのは2月26日、高田馬場にオープンした「馬場餃子」です。わんこそばならぬ、わんこ餃子システム。1皿5個の餃子が2皿までは問答無用で提供され、3皿目からは好きなだけ注文できます。ちなみに私が訪れた時点での最高皿数は男性15皿(75個!)、女性12皿(60個!)とのことでした。食べ物のメニューはこの焼き餃子のみですが、小皿はたくさんあるので、醤油、酢、ラー油をそれぞれ皿に注ぎ、味変を楽しんでください。

まだまだブームのおにぎり店

「TARO TOKYO ONIGIRI RAYARD MIYASHITA PARK」 出典:自称独り者グルメさん

<店舗情報>◆馬場餃子住所 : 東京都新宿区高田馬場1-17-18 ST高田馬場ビル 1FTEL : 050-5592-7702

続々と新しいお店が増える「おにぎり」ですが、3月15日には 渋谷のミヤシタパーク2階に「TARO TOKYO ONIGIRI RAYARD MIYASHITA PARK」がオープンしました。テイクアウト専門で、海苔は別添えで後から巻くタイプ。食感と香りを楽しめます。メニューは「祇園さゝ木」コラボのちりめん山椒味や、ローストビーフで包み、トリュフソースを使ったおにぎりなどバラエティ豊か。しかもこちら、3月13日には新宿御苑内にもイートインのお店をオープンしています。

<店舗情報>◆TARO TOKYO ONIGIRI RAYARD MIYASHITA PARK店住所 : 東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 2FTEL : 03-6421-0884

ちなみに行列のできる恵比寿「おにぎり維心」も4月26日に開業する「五反田JPビルディング」にオープンとのこと。まだまだブームが続きそうです。

※価格は税込。

写真:大木淳夫

文:大木淳夫、食べログマガジン編集部

