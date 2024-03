英歌手エド・シーラン(33)の“そっくりさん”として知られ、エドの大ファンの女性との間に1歳の娘がいるタイ・ジョーンズさん(Ty Jones)が最近、SNSを賑わせている。タイさんの娘は、大スターのエドと自分の父親との区別ができないそうで、2人のやり取りを捉えた動画に注目が集まった。英ニュースメディア『The Sun』などが伝えた。英マンチェスターに住むタイ・ジョーンズさんは、エド・シーランの“そっくりさん”として知られ、エンターテインメント業界で活躍。私生活では2021年にエドの大ファンであるアマンダ・バーロンさん(Amanda Baron)と知り合い、翌年6月には娘チェリー・ローズちゃん(Cherry Rose)をもうけている。

娘の名前はエドの妻チェリー・シーボーンさん(31)から取っており、ミドルネームには“リー(Leigh)”と“シーラン(Sheeran)”を使っているそうで、2人とも筋金入りのエドファンであることは間違いない。そんな2人の最愛の娘チェリー・ローズちゃんも早いもので1歳9か月になり、タイさんのSNSに日本時間17日、父娘のあるやり取りが投稿されると大きな反響を呼んだ。動画は娘を抱っこしたタイさんが、壁に貼ってあるエドのポスターを指差して「これは誰?」と質問するもので、チェリー・ローズちゃんは「ダダァ(父さんよ)」と答えている。そして動画には、「娘がエド・シーランを見ると、冗談抜きで『ダダ』と叫ぶんだ。彼女が成長して、父親が大スターではないと知ったらがっかりするだろうね」と言葉が添えられている。またこの投稿から約1週間後にも、タイさんに抱っこされたチェリー・ローズちゃんが、エドのポスターや本、ドキュメンタリー映画を指差して「ダダ」を連発する動画をシェアしており、「娘をがっかりさせずに、父親がエド・シーランでないことをどう告げたらいいか分からない…」と綴っていた。実はタイさんはギターを弾くことができるため、結婚式で歌ったり、エドからのビデオメッセージを望む人々からのリクエストに「そっくりさん」として応えているそうだ。そんなことからチェリー・ローズちゃんは、エドの歌を聴くと「ダダ」と反応するそうで、最近の父娘のやりとりには次のようなコメントが寄せられた。「これは娘を責めることはできないね。」「私だってあなたがエド・シーランだと思ったもの。」「あなたはエドではないの? 混乱してきたわ。」「動画を3度見て初めて、あなたがエドではないと認識したわ。」「あなたはエド・シーランよりもエド・シーランっぽいけど?」「声も同じよね。」「ひとつだけ違うのは訛りがあること。そうでなかったら、気付かなかった。」「まるでエドと双子のようだよ。」「君はエド・シーランだろう? おふざけしているだけだよね。」なお、タイさんは2012年に初めてエドと対面し、約3年前にはラジオ番組でZoomによる対談をしており、エドに「君の中には間違いなく、僕のDNAの一部がある」と言われたそうだ。テックインサイト編集部では、タイさんに「娘さんをエドのコンサートに連れて行って、反応をみては?」と提案をしてみたが、チェリー・ローズちゃんがまだ小さいことから、数年先になる可能性が高いようだ。またエドのコンサートでは、集まったファンから「一緒に写真を撮って欲しい」とお願いされることも多いようで、チェリー・ローズちゃんがますます混乱してしまうことも考えられるのだった。ちなみにそっくりさんといえば昨年には、メーガン妃と20歳の年の差がありながら、「まるで彼女のドッペルゲンガー(分身)」との声が止まないイギリスの女性(21)が注目された。画像は『Life Of Ty TikTok「seriously my daughter sees Ed Sheeran and shouts dada」「whos gonna tell her?」「Here is a bit more detail on my daughter thinking Ed Sheeran is her dad」』『The Sun 「SHAPE OF TWO I’ve given birth to ‘Ed Sheeran’s’ baby… I named her after the singer’s wife」(Credit: Paul Cousans)、「THE CRIME MINISTER Boris Johnson lookalike is drug addict with staggering 210 convictions」』『Ed Experience Instagram「Documentary with @viceuk shot yesterday」』『sidney.vb TikTok「I’m really rinsing this look alike thing now」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)