「猫のような外見」を手に入れるため、20回もの身体改造を行ったイタリア在住の女性が物議を醸している。「精神疾患者」などとレッテルを貼られながらも、「人々がどう思うかは関係ない。自分に忠実であることこそが大切」と女性は語り、自分のライフスタイルに誇りを持っているという。米ニュースメディア『New York Post』などが報じた。

「猫のような外見の女性」になることを目指しているのは、イタリアのローマに暮らすキアラ・デラバーテさん(Chiara Dell’Abate、22)だ。

デラバーテさんが初めて自らの身体に“改造”を施したのは11歳の時で、ピアスを開け、ピアス穴を拡張した。それ以来、デラバーテさんは「猫に変身する」という夢を叶えるため、身体改造を極めていった。

現在のデラバーテさんの身体には、鼻孔や上唇、陰唇など計72個以上のピアスがある。他にも、4つの角、眼球タトゥー、乳首の除去、まぶたの余分な皮膚や脂肪を取り除くための眼瞼形成術、そして両手には10個の皮下インプラントを入れる施術を受けた。

デラバーテさんは自身の身体改造について、「人間の身体がどれだけ変化するのか、そして身体改造によって達成できることを目の当たりにするのは、最高に興奮するの」と語っており、「今、私は身体改造に加えて整形手術にも夢中で、とてもクールな『猫のような外見の女性』になれると思うの」と付け加えた。

「猫のような外見の女性」になるため、数多くの手術を受けてきたデラバーテさんだが、身体改造を始めた当初は、猫に似せるつもりはなかったという。周囲の人から外見を猫にたとえられることが多かったため、「猫のような外見の女性」になるというアイディアを思いついたそうだ。

デラバーテさんはこのアイディアについて、「漫画のキャラクターのようにはなりたくないので、『猫のような外見の女性』を目指すほうが自分には合っていた」と説明し、「私は昔から猫が大好きで、適切な身体改造をすれば、とても大胆で獰猛な『猫のような外見の女性』に見えると思うわ」と語った。

デラバーテさんの外見は、すでに人間離れした「猫のような外見の女性」の姿を実現しているように思われるが、まだ完成には程遠いそうだ。

完璧に猫のようなルックスを実現するためには、「目じりのリフトアップか眼角形成術(より細長く自然なアーモンド形の目を作る手術)、歯の整形、上唇のカット、より多くのフィラーが必要なの」ということで、今後は尻尾をつけるための経皮インプラント(皮膚ピアス)や胸の整形、タトゥーの追加、そして鼻の隔膜に切れ目を入れる予定だという。

身体改造の手術には痛みを伴うことが想像できるが、デラバーテさんは、「処置はどんな種類のものでも、とても痛い。でも痛みは一時的なもので、私にとって大したことではないの」と、痛みに臆する様子は全くないようだ。

デラバーテさんが身体改造や美容整形へ熱意を燃やす一方で、TikTokに投稿されたデラバーテさんの動画を見た人々からは、否定的なコメントが多数あがっている。

上唇の両横に開いたピアス穴に、改造して2つに割れた舌を突き出している動画は6万8000件以上のコメントが届いたが、「あなたの人生はいつからおかしくなってしまったの?」、「医療がこんな非人道的な行為に同意するのは、本当に残念なことだよ」といった声が見受けられる。

しかしデラバーテさんによると、すべての人が否定的というわけではなく、「親切なコメントも多数届いていて、私の存在が『自由でいることや、外見、美に対する見方を変えてくれる』という意見もあるの」と明かしている。

デラバーテさんも自身の生き方に納得しているようで、「(身体改造を)通して、私は人々がどう思うかに関係なく、自分自身に忠実であることを自由に感じている」と話している。

なお、テックインサイト編集部ではデラバーテさんに、極端な身体改造をしようと思ったきっかけについてや、SNSに届く否定的なコメントに対してどのように対処しているのかなどをうかがうべく取材を申し入れている。

