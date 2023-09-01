¶ÌÀîÅ°»á¡¢Ä¹Åç°ìÌÐ¤¬ÌîÂ¼ÇÀ¿åÂç¿Ã¤Îà±øÀ÷¿åáÈ¯¸À¤Ë¤¢¤¤ì¡Ö»ñ¼Á¤ÎÌäÂê¡×
¡¡¸µ¥×¥íÌîµå¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åç°ìÌÐ¤¬£±Æü¡¢¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤«¤é³¤ÍÎÊü½Ð¤¹¤ë½èÍý¿å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢à±øÀ÷¿åá¤È¼º¸À¤·¤¿ÌîÂ¼Å¯ÏºÇÀ¿åÁê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤¤ì¤Æ¤â¤Î¤¬¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇºá¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÂ¼Âç¿Ã¤Ï£¸·î£³£±Æü¸á¸å¡¢¼óÁê´±Å¡¤òË¬¤ì¤ÆÃæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤Î¿å»ºÊª¤ÎÁ´ÌÌÍ¢ÆþÄä»ß¤¹¤ë¤Ê¤É½èÍý¿å¤Î³¤ÍÎÊü½Ð¤ÇÉ÷É¾Èï³²¤¬¿¼¹ï¤ÊÊ¡Åç¤Îµù¶È´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤È¶¨µÄ¡£¤½¤Î¸å¤Îµ¼ÔÃÄ¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¡¢½èÍý¿å¤òà±øÀ÷¿åá¤È¼º¸À¤·¡¢¹ñÌ±¤ÎÅÜ¤ê¤òÇã¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÌîÂ¼Âç¿Ã¤Ï¼Õºá¤ÈÅ±²ó¤ÎºÝ¡¢¡ÖÁ´Á³µ²±¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤µ¤é¤ËÀè·î£²£µÆü¤Î²ñ¸«¤ÇÃæ¹ñ¤ÎÍ¢ÆþÁ´ÌÌÄä»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¿¤¤¤Ø¤ó¶Ã¤¤¤¿¡£Á´¤¯ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÈ¯¸À¤â¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¡¢±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³¤ÍÎÊü½Ð¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢£É£Á£Å£Á´Æ»ë¤â¤Î¤â¤È¸¶È¯±øÀ÷¿å¤ò²Ê³ØÅª¤Ë½èÍý¤·¤¿½èÍý¿å¤ò³¤¿å¤Ç´õ¼á¤·¤Æ´ð½àÃÍ°Ê²¼¤Ë¤·¤ÆÊü½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ïà±øÀ÷¿åá¤È¸Æ¤ó¤Ç³°¸ò¥«¡¼¥ÉÀ¾¡¢Â¨ºÂ¤ËÆüËÜ¤Î³¤»ºÊª¤ÎÍ¢ÆþÁ´ÌÌ¶Ø»ß¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸À¤¤´Ö°ã¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¼º¸À¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ï°ìÍÍ¤Ë¸·¤·¤¤ÂÖÅÙ¤À¡£
¡¡Ä¹Åç¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£¤¢¤¤ì¤Æ¤â¤Î¤¬¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÁ´ÌÌÍ¢Æþ¶Ø»ß¤òÁ´¤¯ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤¬ÌäÂê¡£¤³¤³¤ÏÁÛÄê¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢ÌîÂ¼Âç¿Ã¤Î³Ú´ÑÅª¤ÊÂÖÅÙ¤òµ¿Ìä»ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò°÷¤Ç¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤Ï¡ÖÅö»ö¼Ô°Õ¼±¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¶ÉÌÌ¤Ç½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍ¢ÆþÁ´ÌÌÄä»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´¤¯ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¼èºà¤·¤¿´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ¡Ö¤É¤¦¤â¤³¤ÎÂç¿Ã¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê»ñ¼Á¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢Âç¿Ã¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤òÌäÂê»ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Î×¢ÄÅÎ±¤¹¤ß¤ì¤â¡Ö²¼¸þ¤¤¤Æ¸¶¹Æ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Õºá¤¹¤ëÂÖÅÙ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤¦¡£¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤¯¤é¤¤³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¡Øµ²±¤Ë¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¸À¤¤Ìõ¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸À¤¤´Ö°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼Õºá¤ÎÂÖÅÙ¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£