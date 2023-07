『グレイズ・アナトミー』エレン・ポンピオ、Netflixを非難！？「話をしよう」

アメリカで俳優組合(SAG-AFTRA)によるストライキが行われる中、『グレイズ・アナトミー』で主人公メレディスを演じるエレン・ポンピオが俳優に対する報酬をめぐってNetflixを非難した。米TVlineが報じている。



事の発端は、NetflixがTikTokにエレン演じるメレディスのミーム動画を投稿したこと。

動画内には、メレディスの険しい表情と共に“胸腔に爆弾があるときの私(※)”とキャプションがついている。

(※胸に爆弾が刺さった患者を治療する有名なシーズン2のエピソードにちなんだもの)

エレンは、動画をInstagramストーリーにリポストして、以下のようにコメントした。

“Netflixが俳優たちに使用料を払わないときの私。話をしましょう”

ooooo i love to see ellen pompeo go off on netflix for not paying their actors residuals pic.twitter.com/eZHQxPqwtX

- Grey’s Anatomy (@The_GreyMethod) July 18, 2023