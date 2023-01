自宅で陣痛に襲われた女性が今月26日、時速140キロで走る車の助手席で赤ちゃんを出産した。車を運転していたのはパートナーの男性で「とにかく一刻も早く病院に着かなければ」と必死だったという。車内での慌ただしい出産を、英ネットメディア『The Sun』などが伝えた。

【この記事の他の写真を見る】

英スタッフォードシャーのスタッフォードに住むローレン・ティルニーさん(Lauren Tilney、27)は26日夜、お気に入りのテレビ番組を楽しみ、ベッドに横になった直後に陣痛に襲われた。

自宅からストーク・オン・トレントの「ロイヤル・ストーク大学病院」までは高速道路で30分かかるため、ローレンさんはパートナーのジャック・ボーさん(Jack Baugh、30)に運転を任せ、慌ててホンダ車の助手席に乗り込んだ。病院には陣痛が始まったことを電話で連絡、万が一のために看護師に繋いだままで指示を仰いだ。

ところが10分後、助手席に座っていたローレンさんは「このままでは間に合わない」と直感、車が猛スピードで進む中「自分で産むしかない」と覚悟を決めた。

ローレンさんは「あの時、私の中のアドレナリンが一気に放出されたのでしょうね。一度だけ力むと、なんと男の子が産まれたのです。まさに一瞬のことでした」と振り返る。

一方でジャックさんはというと、隣のローレンさんの異常に気付きながらも「とにかく一刻も早く病院に行かなければ…とそればかり考え、猛スピードで走行しました」と運転に集中していたことを明かし、こう続けた。

「かなりのスピードでしたから、隣で赤ちゃんが誕生した時はさすがに不安に襲われました。車内の私たちのやり取りを聞いていた看護師は、電話口で『今すぐ停車しなさい!』と叫んでいましたからね。でもローレンが『走り続けて!』と言うので運転を続けましたよ。」

こうしてジャックさんが運転するホンダ車は時速140キロで高速道路を驀進、病院入口に到着するやいなや、待ち構えていた看護師らに囲まれた。

3歳の娘の母親でもあるローレンさんは「産まれてすぐ、赤ちゃんは産声を上げました。赤ちゃんが大声で泣くのは元気な証拠だし、健康そうに見えましたが、病院に到着すると『ああ、早く検査をしてもらいたい』と心配になったのです」と明かし、トビー君(Toby)と名付けた赤ちゃんについて次のように述べた。

「トビーは私たちが望んだとおりの健康な男の子で、体重は3090グラムありました。」

「私たちはすでに退院しましたが、今思えば、車の中で赤ちゃんを産んだなんて本当にクレイジーで、信じられない気持ちです。でも最も大切なことは、トビーが健康で家族と一緒にいられるということ。これ以上素敵なことはないのです!」

ちなみに2020年にもイギリスで、40歳の女性が車の中で出産していた。運転していた夫は当時、赤信号を何度も無視し、時速145キロを出して警察の追跡を受けたが、約16キロ(10マイル)の距離を捕まることなく走り抜けたという。

画像は『The Sun 2023年1月28日付「EXPRESS DELIVERY I gave birth in the car ‘at 90mph’ - I’d started having contractions watching Love Island」(Credit: News Group Newspapers Ltd)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)