話題のシュガードーナツも生ドーナツも！手作りがおいしいドーナツレシピ

近年、再注目されている「ドーナツ」。口の中でシュワっととろける「生ドーナツ」が看板商品の「I'm Donut？」など専門店が続々オープンし、ふわっと軽い「シュガードーナツ」も人気です。そんな話題のドーナツを手作りしてみませんか？今回は、生ドーナツやシュガードーナツ、クリームドーナツなどのドーナツレシピをご紹介します！

今日はどのドーナツを作ろう？

イーストドーナツ（シュガードーナツ）

インスタントドライイーストを使ってふんわり膨らませた、別名「シュガードーナツ」とも呼ばれるパン生地に近いふわふわのドーナツ。「シュガードーナツ」は「スターバックス コーヒー」や「セブン-イレブン」でも販売されるなど、人気を集めています。





@keicyon.meguさんのレシピの材料は、強力粉、薄力粉、砂糖 、塩 、バター、卵黄、牛乳、イースト。卵は卵黄のみを使用することで、ふんわりと膨らみ、おいしく仕上がるのだとか。成形は道具がなくてもできるので、ぜひ気軽に挑戦してみてくださいね！イーストドーナツ｜Instagram（@keicyon.megu）基本のイーストドーナツ | レシピ | 富澤商店ふわんふわんクリームドーナツ出典：https://www.instagram.com

イーストドーナツといえば、「ミスタードーナツ」の「エンゼルクリーム」や「カスタードクリーム」を思い浮かべる方も多いのでは？



しゃなママさん（@shana.mama）の「クリームドーナツ」のレシピは、公開するたびに好評を得ている自慢の一品。



なめらかなホイップクリームとふわんふわんの口溶け食感は、やみつき必至のおいしさですよ！

今週も頑張った！と、あのお店みたいな♪ふわんふわんクリームドーナツを改めて❤️ | しゃなママオフィシャルブログ「しゃなママとだんご３兄弟の甘いもの日記」Powered by Amebaクリスピークリームドーナツ風出典：https://www.instagram.com

2006年にアメリカから上陸した「クリスピー・クリーム・ドーナツ」。ブームが去った後は人気が低迷しましたが、日本独自のメニューを次々と開発し、再び注目が集まっています。



看板商品といえば、ふわふわで甘い「オリジナル・グレーズド」ですよね。



@____chao____8さんは、お子さんたちからリクエストされて、「オリジナル・グレーズド」と「チョコクランチ」「ホワイトチョコ&チョコ虎柄風ドーナツ」を手作り。



@paracarta_alacarteさんの再現レシピを参考にされたそう。手作りすれば、お好みの甘さに調整できるのもうれしいポイントです！

【再現】改良版！クリスピークリームドーナツのオリジナルグレーズド作ってみた！[ふわとろKKD] - YouTube生ドーナツ出典：https://www.instagram.com

マリトッツォブームの火付け役として知られる福岡発の大人気ベーカリーショップ「AMAM DACOTAN（アマムダコタン）」が手掛けるドーナツ専門店「I’m donut ?（アイムドーナツ？）」。シュワっととろけるような新食感の「生ドーナツ」を求め、連日行列ができています。



このドーナツをおうちで再現したのがこちら！ プレーン、グレーズ、カスタードの3種類で、いずれもやわらかくてふわふわでモチモチの仕上がり。



材料が多く、手間と時間はかかるものの、またすぐに作りたくなるほどのおいしさに仕上がったそう。気になった方は、YouTubeを見ながら挑戦してみてはいかがでしょうか。

連日大行列の【生ドーナツ】が食べてみた過ぎて作ってみた❗️【再現に挑戦】 - YouTubeオールドファッション風ドーナツ出典：https://www.instagram.com

ドーナツの定番中の定番といえば、サクサク食感と素朴な味わいが魅力の「オールドファッション」。あの「ミスタードーナツ」にも昔からあるメニューで、今も根強い人気を誇っています。



今回は、大阪で自家培養酵母を使ったパン教室を開いている@103brownieさんのレシピをご紹介！



@103brownieさんいわく、「ちょっと固い生地なんだけど水分を足さずに作ることで、あの独特のぎゅっとした食感になります」とのこと。



湯煎で溶かしたチョコレートをつけて「チョコファッション」にアレンジするのもいいですね！

オールドファッション風ドーナツ｜Instagram（@103brownie）ポン・デ・リング風ドーナツ出典：https://www.instagram.com

「ポン・デ・リング」といえば、「ミスタードーナツ」が2003年に発売して以来、常に人気上位を誇る超定番商品。あの何ともいえないもちもち食感が魅力ですよね。



@harukore1033さんは、白玉粉やホットケーキミックスを使って、「ポン・デ・リング」のようなドーナツを手作り。白玉粉含有量が多めなので、もーっちりとした食感が楽しめるんです。



本物そっくりのこの形もテンションが上がりますよね！



お砂糖は、大さじ2なら甘さ控えめ、3ならしっかりとした甘さになるので、お好みで調整してみてくださいね。

「ポン・デ・リング」みたいな もっちりんぐ｜Instagram（@harukore1033）ぽにぽにドーナツ出典：https://www.instagram.com

外側は薄く“サクッ”、中は“ぽにぽに”とした食感が楽しめる、@_chibitaco_さんの「ぽにぽにドーナツ」。揚げたてはもちろん、冷めてもおいしい一品です。



ホットケーキミックスを使用していてお豆腐も入っているから、気持ちヘルシーで甘さ控えめ。粉砂糖やグラニュー糖、チョコレートなどでトッピングして食べるのもおすすめだそうですよ。

ぽにぽにドーナツ｜Instagram（@_chibitaco_）さつまいものヴィーガンドーナツ出典：https://www.instagram.com

最近、注目を集めているのが、動物性素材不使用の「ヴィーガンドーナツ」。通常、ドーナツを作る際に使われる卵、乳製品を使用せずに作った体にも環境にもやさしいドーナツです。



こちらは、産直で購入したさつまいもや大豆粉、絹豆腐、てんさい糖などを使って、さつまいもドーナツに。食感はふんわりしっとりほろほろで、さつまいものやさしい甘さが楽しめます。



甘いお芋ならてんさい糖の量を減らしたり、ねっとり系のお芋なら豆腐の量を減らしたりと、お芋によって調整しながら作ってみてくださいね！

・絹豆腐……60g

・植物油……10g

・てんさい糖……25g

・塩……ひとつまみ

・さつまいも加熱して潰したもの……80g



・大豆粉……50g

・片栗粉……10g

・ベーキングパウダー……2.5g

・重曹……0.5g



・アレルゲンフリーチョコ……適量

1. 絹豆腐と植物油をボウルに入れてクリーム状になるまで泡立て器でよく混ぜる。そこにてんさい糖と塩も入れて混ぜる。



2. 1に潰したさつまいもを加え、よく混ぜる。



3. 2のボウルに大豆粉、片栗粉、ベーキングパウダー、重曹を入れて均一にひとまとまりになるまで混ぜる。



4. 4等分して細長くして両端をつなげ、ドーナツの形に成形する。



5. 小さく切ったオーブンシートにひとつずつ乗せてそのまま160〜170℃に温めた油に入れて揚げる。お好みでチョコを湯煎して溶かし、かける。

・大豆粉生地は焦げやすいので、初めから高温の油に入れると表面だけが焦げます。低めの温度の油に入れ、下面が固まったら返し、じわじわ返しながら両面を揚げて最後だけ少し火を強くするとさくっと揚がります。



・さつまいもは、潰してから少しして冷めると硬くなり、混ざりづらいのでペースト状のうちに混ぜると良いです。逆に熱々だとベーキングパウダーや重曹とすぐ反応してしまい膨らまなくなるのでぬるいくらいがベスト。

ドーナツバーガー出典：https://www.instagram.com

ドーナツとバーガーという、アメリカの2大ジャンクフードを組み合わせた「ドーナツバーガー」を知っていますか？



もともとはアメリカを代表するR＆Bシンガーでミュージックプロデューサーのルーサー・ヴァンドロスが生み出し、別名「ルーサー・バーガー」とも呼ばれているそう。



その甘じょっぱくてクセになる味わいに人気が集まり、日本でも「TGIフライデーズ」が期間限定で売り出すなど、話題になりました。



@ironworks.tknさんは、存在を知った日からどうしても食べてみたかったという「ドーナツベーコンチーズバーガー」をキャンプ場で調理。ドーナツから大胆にはみ出したベーコンがインパクト大ですよね。



ドーナツは1つを半分にしたらちょうど良かったそうですよ。どんな味か気になる方はぜひ、試してみてください！

ドーナツベーコンチーズバーガー｜Instagram（@ironworks.tkn）

気になるドーナツを作ってみよう！

人気店のドーナツは行列必至。



おうちで作れば並ぶ必要もなく、自分好みにアレンジできるのが魅力です。なにより、揚げたてのおいしさは格別！ ドーナツによって食感もさまざまなので、食べ比べてみるのも楽しいですね。