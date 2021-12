【今週スタートの海外ドラマ】『アルフ』特別エピソード、『NCIS: ニューオーリンズ』最終章がついに！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は感動のメディカル・ドラマとして人気の『ニュー・アムステルダム 医師たちのカルテ』、Netflixの大ヒットシリーズ『エミリー、パリへ行く』、LGBTQドラマ『Lの世界』続編の最新シーズンや、幕閉じとなる『NCIS: ニューオーリンズ』の放送が開始となる。お見逃しなく!

12月20日(月)〜26日(日)にスタートとなる海外ドラマは以下の通り。

■12月21日(火)

『チャペルウェイト 呪われた系譜』(BS10 スターチャンネル)

スティーヴン・キング原作の小説に基づいた映画『死霊伝説』シリーズの"前日譚"となるゴシックホラー『チャペルウェイト 呪われた系譜』。オスカー俳優のエイドリアン・ブロディが主演&製作総指揮を務める。

幼い頃父親に殺されかけたトラウマに苦しむ主人公が、親族の屋敷を相続したことで一族の秘密を知り、代々受け継がれた呪いから家族を解放するため戦う様を描いた話題のゴシックホラーだ。(では第1話先行配信中、24日より全話配信開始)

■12月22日(水)

『ニュー・アムステルダム 医師たちのカルテ』シーズン3(WOWOW)

ニューヨークを舞台に実在する病院をモデルにした感動のメディカル・ドラマ『ニュー・アムステルダム 医師たちのカルテ』の最新シーズンがついに日本初放送。本国では既にシーズン5まで更新済み。

本作の舞台は、ニューヨークにある米国初の公立病院ニュー・アムステルダム。そこに雇われた新任の医療ディレクターであるマックスが、「一人でも多くの患者を救う」をモットーに大胆な改革を起こしていく。国連関係者、テロリストの疑いがある者、刑務所の受刑者、ホームレスなど誰であろうと治療をするユニークな大病院で改革に挑むマックスと、彼を取り巻く人々の姿を描いた群集劇だ。新シーズンには、『高い城の男』でベル・マロリーを演じたフランシス・ターナーが加わる。

『エミリー、パリへ行く』シーズン2(Netflix)

シカゴからパリへ移住することになったエミリー・クーパー(リリー・コリンズ)が、慣れない新天地でカルチャーギャップに悩まされながら仕事と恋、友情に全力投球する姿がコメディタッチで描かれる大ヒットシリーズ、待望のシーズン2。

パリでの生活に馴染んできたエミリーは街を楽しめるようになった一方で、フランスならではの文化といまだ格闘...。初めてできたフランス人の友人との三角関係に陥ったエミリーは仕事に集中しようと決意するが、日を追うごとに複雑な事態に。フランス語の授業では、エミリーの怒りと好奇心を刺激する同じ外国人の生徒と知り合う。

『ママとわたしと過去と未来』(Disney+)

アルゼンチン製作のミュージカルコメディ。

ミュージカル劇団"イレブン・オクロック"に入団したアレグラは、かつてミュージカル界の伝説だった祖母のココを有名にした作品の主役を演じることを夢見ている。家で見つけた不思議なバングルに導かれ、1994年にタイムスリップしたアレグラは、自分と同じ年頃のカテリーナに出会う。彼女はココの名声の陰で、"イレブン・オクロック"でのキャリアをスタートさせていた。

■12月24日(金)

『NCIS: ニューオーリンズ』シーズン7(スーパー!ドラマ TV #海外ドラマ☆エンタメ)

ついに最終章となるシーズン7が日本初放送。

ファイナル・シーズンでは、新型コロナウイルスの脅威が世界中を襲い、ルイジアナ州ニューオーリンズでも外出禁止令が発出。そんななか、プライドの元にNGOの人道支援船エターナル・ホープに乗っていたポーラ・クック海軍中尉が不審死を遂げたという一報が入り、グレゴリオとカーターは捜査のために停泊中の船舶に派遣される。捜査を進めていくと殺人事件の線が濃厚になるが、二人は工具室にコロナ感染者と見られる数名の船員が閉じ込められているのを発見する...。

『Lの世界 ジェネレーションQ』シーズン2(Hulu)

ロサンゼルスに住むレズビアンのライフスタイルを大胆に描き、大ヒットしたLGBTQドラマ『Lの世界』の続編。

そのオリジナルシリーズでメインキャストを務めたジェニファー・ビールス(ベット役)、キャサリン・メーニッヒ(シェーン役)、レイシャ・ヘイリー(アリス役)が同役でカムバック。人と人がどう繋がるかというテーマをエモーショナルに描く、待望のシーズン2がついに日本初上陸!

今シーズンにも、シェリー役のロザンナ・アークエット、アリスの母役のアン・アーチャーらオリジナル版でお馴染みの人々が登場。毎週1話独占配信。

『ゴシップガール』シーズン1後半(U-NEXT)

よりスキャンダラスに、ファッショナブルに新しく生まれ変わったHBO Max版『ゴシップガール』シーズン1の後半エピソード(第7話〜)がU-NEXTで独占配信。

2007年のオリジナル版に引き続きジョシュア・サフランが製作を務める本作。舞台はマンハッタンに暮らすセレブたちが通う高校ということに変わりはないものの、彼らを取り巻く環境は大きく変わり、ゴシップが交わされる場はブログからソーシャルメディアへと変化した。本国ではシーズン2へ更新済み。

『アルフのクリスマスプレゼント』(NHK)

1987年に放送されたクリスマスの特別エピソード(シーズン2第12&13話)がNHKで再放送! 前後編が続けて放送される。

クリスマスを過ごした思い出の山小屋にやってきたタナー一家。サンタクロースに扮し、チャリティをしている近所のフォーリーさんがやってくるが、おもちゃでいっぱいの彼の車をのぞいていたアルフは、たくさんのおもちゃと一緒に病院に運ばれてしまうことに!

■12月25日(土)

『テンペスト教授の犯罪分析ノート』(AXNミステリー)

ベルギーの人気シリーズを、舞台を英国ケンブリッジに置き換えてリメイクされた最新作が日本初放送。

ケンブリッジ大学法科学犯罪学部のジャスパー・テンペスト教授(ベン・ミラー『ミステリー in パラダイス』)は、常にゴム手袋をつけている上に、アルコール消毒は当たり前、一切の埃も許さない潔癖症。人を寄せ付けない独特の雰囲気を持つが、犯人の心理を見抜く鋭い洞察力を持っている天才的な犯罪のスペシャリストである。そんなテンペスト教授が、犯罪に関する専門知識を駆使して事件を解決していく!

