―[ファストファッション、全部買ってみた]―

ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。

◆「GU×soph.」コラボのオススメアイテム3選

今回は「1MW by SOPH.」というGUとsoph.とのコラボのオススメアイテムを3点紹介。GU×soph.コラボは昨年夏以來、2回目のコラボレーションです。

前回もかなりの人気で、実際に店舗に行ったのですが、整理券が配布され長蛇の列。人気商品に至ってはオンラインサイトで明け方前に完売していました。

第2弾のコラボレーションは正直、前回ほどの人気は見受けられませんでしたが、人気アイテムは完売やサイズ掛けが起こっているので、ぜひ今のうちに買うべきアイテムをチェックしておきましょう。

今回、紹介するアイテムはこちらです。

・スリッポンシューズ 1MW by SOPH

・フリースパジャマ(長袖) 1MW by SOPH.

・ダブルフェイスプルオーバー(長袖) 1MW by SOPH.

◆▼スリッポンシューズ 1MW by SOPH.

まず、紹介するのはスリッポンシューズ 1MW by SOPH.。

形が革靴ライクで素材はフリースというアイテム。踵が踏めるデザインになっているのでルームシューズとしても使えます。もともとルームシューズという設定かと思いますが、普通にシューズとしてのクオリティも高いので外履きにも使えそうなアイテム。

◆ルームシューズらしからぬシャープなシルエット

個人的にもいいルームシューズを探していたので、マストバイ。いいルームシューズが市場にはほとんどないので、自宅や仕事場で使うオシャレなルームシューズがほしい方には最適の一足です。

シルエットも細めでルームシューズ感が薄れているのもポイント。

カラー展開はブラックとオリーブですが、断然ブラックがオススメです。何足か購入して事務所や自宅に置こうと思います。

◆▼フリースパジャマ(長袖) 1MW by SOPH.

次に紹介するのは、フリースパジャマ(長袖) 1MW by SOPH.。

こちらはオシャレなパジャマを持っていない人にはチェックしてほしいアイテムです。デザインもやりすぎない程度に主張があり、程よくオシャレに抑えられています。

実はシャツ単体、パンツ単体でも使えるクオリティ。ワンマイルウェアとしても十分使えます。たとえば、シャツの上にアウターシャツとして着用するなどするとルームウェア感はありません。

◆ルームウェアに最適の滑らかな肌ざわり

また、ルームウェアアイテムなだけに肌ざわりも抜群。滑らかで暖かさもあり、これからの季節のルームウェアにぴったりでしょう。

カラー展開はブラック、レッド、オリーブ。ルームウェアとして着用するなら誰にも見られないので好きな色でも問題ありませんが、やはりブラックがオススメです。

落ち着いた見た目の中にデザインが効いていてシルエットもきれい、着心地も抜群。

◆▼ダブルフェイスプルオーバー(長袖) 1MW by SOPH.

最後に紹介するのは、ダブルフェイスプルオーバー(長袖) 1MW by SOPH.。

アーム裏がバンダナ柄に切り替えられたバージョンもありますが、個人的によりオススメしたいのは無地のタイプです。

バンダナ柄の代わりに背面にグラフィックが入れられているのですが、このデザインがかなりオシャレ。こちらプリントではなく、刺繍で入れられているので立体感があり、プリントよりも高級感を感じさせます。

◆ラフすぎない絶妙なデザインと素材

また、実は今回のコラボのコンセプトはワンマイルということで、そのワンマイルを表している数字になっています。