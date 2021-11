【今週スタートの海外ドラマ】『ハンナ』『マクガイバー』ファイナル！『ホークアイ』が開始

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は『MACGYVER/マクガイバー』と『ハンナ 〜殺人兵器になった少女〜』がファイナルを迎える他、マーベル・スタジオドラマシリーズ第5弾『ホークアイ』の配信がスタートとなる。お見逃しなく!

11月24日(水)

『ハンナ 〜殺人兵器になった少女〜』シーズン3(Amazon Prime Video)

シアーシャ・ローナン(『レディ・バード』)が主演した2011年のサスペンス・アクション映画『ハンナ』をドラマ化したAmazon Original『ハンナ 〜殺人兵器になった少女〜』。

その最終章となるシーズン3がついに世界同時配信スタート。

『MACGYVER/マクガイバー』シーズン5(スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ)

科学の知識と機転を利かせてミッションを遂行していく理系ヒーローの活躍を描いた痛快アクションドラマ『MACGYVER/マクガイバー』ファイナル・シーズンが独占日本初放送。

過去の敵や相棒も再登場し、さらには、これまでで最大の危機がフェニックス財団を襲う。果たしてマックたちは切り抜けることができるのか? 恋の行方からも目が離せない最終章。

『野生のエルザ』(AXN)

野生ライオンと人間の愛情を描き世界中で大ヒットした同名の映画をドラマ化! AXNでは映画とドラマ版の両作品が放送される。

密猟者や自然災害からアフリカの野生動物を守る夫妻の奮闘を描く。原作は20世紀最高の動物記録文学の一つとされるジョイ・アダムソンのノンフィクション小説。

『トゥルー・ストーリー 〜嘘と真実〜』(Netflix)

人気コメディアンのケヴィン・ハートが出演&製作を務めるリミテッドシリーズ。

ツアーの途中で故郷のフィラデルフィアに立ち寄った、世界的に有名なコメディアン。大事なものを守るためにどこまで手を下すことができるのか、決断を迫られることに...。

『ホークアイ』(ディズニープラス)

マーベル・スタジオドラマシリーズ第5弾!

『アベンジャーズ/エンドゲーム』後のニューヨークが舞台。〈ヒーローを辞めたい男〉ホークアイは、愛する家族と平穏なクリスマスを過ごすことを願っていた。しかし、自分の過去に関わる大事件に巻き込まれ、戦いへ身を投じていく。そんななか、弓術のエキスパートである彼がアベンジャーズになりたい若き弓の使い手ケイト・ビショップ(ヘイリー・スタインフェルド『ディキンスン 若き女性詩人の憂鬱』)と出会う―。

『ベター・シングス』シーズン3〜4(ディズニープラス)

3人の娘を育てる女優のシングルマザーの日々を描くブラックコメディ。

アニメーションシリーズ『キング・オブ・ザ・ヒル』でボビーの声優を務め、エミー賞にも

輝いたことのあるパメラ・アドロンがコメディアンのルイ・C・Kと共にクリエイターを務め、主演・監督・製作総指揮も兼任。今回配信されるシーズン4がファイナル・シーズンとなる。

11月26日(金)

『イエロージャケッツ』(U-NEXT)

過去と現在が交錯するいまだかつてない新感覚サバイバルドラマ誕生!11月14日(日)から本国で放送が始まったばかりの『イエロージャケッツ』が、早くもU-NEXTにて見放題で独占配信。

高校の女子サッカーチーム"イエロージャケッツ"は、全国大会に向かう途中で飛行機の墜落事故に遭う。遭難した山奥は、人影のない陸の孤島。それぞれに問題を抱えながらも活躍し、将来有望だったチームメンバーたちの過酷なサバイバルは、次第にカニバリズムにまで至る狂気に満ちていく...。25年後、生き残った生存者たちは、事故について一切を語ることなく、過去に苛まれながら暮らしていた。一体、25年前の山奥で何が起きたのか? その衝撃の真実とは――。

11月28日(日)

『ニッセ: 闇に住まう者』(Netflix)

デンマーク発のホラーシリーズ。製作総指揮には『ザ・レイン』を手掛けたクリスティアン・ポタリヴォやヤニック・タイ・モショルトらが名を連ねている。

家族と訪れた離島に、小人の精霊がいることを知った兄妹たち。だがそれは可愛いエルフとは違い、残忍な小人たちだった。小人の赤ちゃんを見つけて家に連れ帰ったことで、図らずも島の均衡が崩れてしまう。島にいる人々は信仰と家族を守るため、生きるか死ぬかの闘いを余儀なくされることに――。

