【今週スタートの海外ドラマ】『ジ・オフィス』待望のシーズン4にSF超大作『インベージョン』が開始！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週はApple TV+オリジナルのSF超大作『インベージョン』やベルギー製作のサスペンススリラーが日本初配信・放送となる他、長年の間上陸が待たれていた『ジ・オフィス』シーズン4がスタートとなる。お見逃しなく!

■10月19日(火)

『ジ・オフィス』シーズン4(Hulu)

イギリスの同名番組の米版リメイク『ジ・オフィス』。

米NBCにて2005年から9シーズンにわたって放送された『ジ・オフィス』。一見ごく普通の職場だが、デリカシーのないボスやちょっと変わった社員がいるオフィスの日常をシニカルに描いた人気作の長年日本未上陸だったシーズン4がついに配信開始!

■10月22日(金)

『インベージョン』(Apple TV+)

エイリアンの地球侵略を描くSFシリーズ。Apple TV+のオリジナル・ドラマシリーズで最も野心的な作品として製作された。

『ジュラシック・パーク』や『ピーキー・ブラインダーズ』で知られるベテラン俳優のサム・ニールが、引退の危機に瀕している老いぼれた田舎の保安官ジョン・ベル・タイソン役で出演。日本の宇宙計画プログラムJASAでミッション・コントロールを務めるミツキ役には忽那汐里。

『ロック&キー』シーズン2(Netflix)

ホラーの帝王ことスティーヴン・キングの息子であるジョー・ヒルと、ガブリエル・ロドリゲスの漫画をもとにした魔法の世界のミステリー。

父親を殺害された3人の子どもたちと母親がすむ邸宅"キーハウス"。魔法の鍵はさらなる秘密を解き明かす――。

『ダイナスティ』シーズン4(Netflix)

1981年から9シーズンにわたり米ABCにて放送された『ダイナスティー』を、米CWがリブートした『ダイナスティ』。本国で今年5月に放送された最新シーズンが上陸。

ウェディング、お葬式、新しい家族。二つの大富豪一族コルビー家とキャリントン家が富や権力、名声をめぐり火花を散らす。

『ブラックアウト』(BS12)

ベルギーで製作されたサスペンススリラーが日本初放送。

ベルギー国会での質問時間中、突如として停電が起きた。その瞬間、アンネミー首相のもとに暗号のようなビデオメッセージが届く。"明かりが戻れば、娘は死ぬ―"。ベルギーの原子力発電所が何者かの破壊行為によって、国中が停電する事件が発生し、首相の娘は誘拐されたのだった。静止した闇の中で、アンネミー首相は一国のリーダーとしての責任と、母親としての責任を選択しなければならなくなる。

■10月23日(土)

『警視バンクロフト』シーズン1(BS11)

『MISTRESS<ミストレス>』のケイティ役などで知られるサラ・パリッシュが主演を務めるミステリードラマ。

誰もが認める敏腕女警視のバンクロフト。犯罪捜査部に配属された新人巡査部長キャサリンは尊敬するバンクロフトと同じ部署に配属される。上司から27年前の未解決事件を捜査するよう命じられたキャサリだが、捜査を進めるうちに未解決事件とバンクロフトが深く結びついていることに気づく...。

『ウーゼドム・ミステリー 罪深き母の捜査ファイル』(AXNミステリー)

ドイツ発、"死ぬまでに行ってみたい島"と言われているバルト海に浮かぶウーゼドム島を舞台に、元検事の母と現役刑事の娘がいがみ合いながらも、ともに事件を解決していくミステリー。

夫殺しの罪で服役していた元検事のカーリン・ロッソウ(カトリーン・ザース『ドッグス・オブ・ベルリン 〜運命と選択〜』)が釈放される。彼女の娘で刑事のユリア(リサ・マリア・ポットホフ『チェイス・ダウン 裏切りの銃弾』)は父親を殺された心の傷が癒えておらず、カーリンを素直に迎え入れることができない。カーリンは、元検事ならではの勘と洞察力、そして、人生の荒波を越えた者だからこそ得られる人間力を使って、事件解決に向けて奔走する娘をサポートしていく...。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ジ・オフィス』シーズン4© 2007 NBC Studios, Inc. and Universal Network Television LLC. All Rights Reserved.

Apple TV+『インベージョン』

Netflixオリジナルシリーズ『ロック&キー』シーズン2、『ダイナスティ』シーズン4は10月22日(金)より独占配信スタート

『ブラックアウト』©a programme of jonnydepony for één 2020

『警視バンクロフト』© ITV Studios Limited 2017

『ウーゼドム・ミステリー 罪深き母の捜査ファイル』© A production by Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft & Razor Film Produktion for ARD