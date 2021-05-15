Ž¢¤Ê¤¼ºÊ¤Ï²È»ö¤ò¼êÅÁ¤¦¤ÈÅÜ¤ë¤Î¤«Ž£ÂçÂ¿¿ô¤ÎÉ×¤¬º¬ËÜÅª¤Ë´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢º´¸÷µª»Ò¡Ø¤Ê¤¼ºÊ¤Ï¡Ö¼êÅÁ¤¦¡×¤ÈÅÜ¤ë¤Î¤«¡§ºÊ¤ÈÉ×¤Î¹Â¤òËä¤á¤ë54¤Î¥Ò¥ó¥È¡Ù¡ÊÊ¿ËÞ¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤âºÊ¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤ëÉ×Ã£
É×¤Î²È»ö»²²Ã¡¢²È»ö¥·¥§¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤¬¤«¤Þ¤Ó¤¹¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ×¤·¤¤¡£
1988Ç¯¤«¤é10Ç¯¤´¤È¤ËÇîÊóÆ²À¸³èÁí¹ç¸¦µæ½ê¤¬¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÀ¤ÂÓ¤ÎÉ×ÉØ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡Ö²ÈÂ²Ä´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÉ×¤â²È»ö¤òÊ¬Ã´¤¹¤ëÊý¤¬¤è¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ëÉ×¤Ï¡¢1988Ç¯¤Ë¤Ï¤ï¤º¤«38¡ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2018Ç¯¤Ë¤Ï81.7¡ó¤È²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
Æ±¤¸»þ´ü¡¢¡ÖÉ×¤â²È»ö¤òÊ¬Ã´¤¹¤ëÊý¤¬¤è¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ëºÊ¤â¡¢60.4¡ó¤«¤é85.1¡ó¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢É×Ã£¤Ëµ¯¤¤¿µÞÂ®¤Ê°Õ¼±²þ³×¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âµÚ¤Ð¤Ê¤¤¡£²È»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Ï¡¢É×Ã£¤ÎÃæ¤ÇµÞÂ®¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£
¤³¤Î·¹¸þ¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤¬¡¢2020Ç¯¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤Ç½Ð¤µ¤ì¤¿¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤À¤Ã¤¿¡£ÅìµþÅÔ¤¬2020Ç¯6·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯Æ³Æþ¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÔÆâ¤Î½¾¶È°÷30¿Í°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯Æ³ÆþÎ¨¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Î25.1¡ó¤«¤é57.8¡ó¤Ø¤ÈÂç¤¤¯¿¤Ó¤¿¡£
9·î°Ê¹ß¡¢ÄÌ¾ï½Ð¼Ò¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢IT¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥«¡¼¤¬5³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥¿¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
³Ø¹»¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶È¡¢¹Ô»ö¤ÎÃæ»ß¡¢Éô³è¤Î»þ´ÖÃ»½Ì¤Ê¤É¤¬¿»Æ©¤·¡¢½¾Íè¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢²È¤Ç²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ºßÂð»þ´Ö¤¬ÈôÌöÅª¤ËÁý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²È»ö¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¢£Â¿¤¯¤ÎÉ×¤¬¡Ö²È»ö¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤ÆºÊ¤Ë´î¤Ð¤ì¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä
Æ±Ç¯5·î¡Á6·î¤Î¤ï¤º¤«2¥«·î´Ö¤ÎÄ«Æü¿·Ê¹¤Î¸«½Ð¤·¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤¯²È»ö´ØÏ¢¤Îµ»ö¤¬Â¿¤¤¡£½÷À¤ÎÉéÃ´¡¢ºßÂð¤Ç²È»ö¤È¤ÎÎ¾Î©¤ËÇº¤à¶¦Æ¯¤É×ÉØ¤Ê¤É¡¢²È»ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÍÍ¡¹¤Ê»ö¾Ý¤¬¤È¤ê¤¢¤²¤é¤ì¤¿¡£
5·î13Æü¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¡¢½÷À¤ËÉéÃ´Áý¡Ö²È»ö¤¬Áý¤¨¤¿¡×
5·î20Æü¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼çÉØ¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È
5·î23Æü¡¡¡Ê¼ÒÀâ¡Ë²È»ö¤ÎÉéÃ´¡¡¼«Ê¬Î®¤Ç¸«Ä¾¤¹µ¡²ñ¤Ë
6·î1Æü¡¡²È»öÂå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤«¤é¤Î´óÉÕ³èÆ°¤ò³«»Ï
6·î2Æü¡¡²È»ö¤ËÊÐ¤ê¡©¡¡½÷À¤Î¼·³ä¤ÏºßÂð¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹Áý²Ã¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ä¡Ä
6·î6Æü¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÆ¯¤¯¼çÉØ¤¬É×¤Ëµá¤á¤ë²È»ö¡¦°é»ù¤ËÊÑ²½
6·î7Æü¡¡Æ¯¤¯¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡¡¥³¥í¥Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¡§¸Þ¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤»Å»ö¡×¡¢ºßÂð¤Ç¤¢¤é¤ï¤Ë
6·î11Æü¡¡ºßÂð¶ÐÌ³¡¢¥Þ¥Þ¤ËÉéÃ´½¸Ãæ¡©¡¡»Å»ö¡Ö»ä¤¬¸º¤é¤¹¤·¤«¡×
6·î17Æü¡¡¥³¥í¥Ê¹øÄË¤ËÇº¤à¼çÉØ¡¢µÞÁýÃæ¡¡²È»öÈè¤ì¤Ç¹øÄËÀìÌç¤Î¼£ÎÅ±¡¤Ë
6·î18Æü¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¡¡Éã¿Æ¤Î³ëÆ£¡§²¼¡¡»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¡¢Î¾Î©¤Î¶ìÏ«¼Â´¶
6·î20Æü¡¡Çº¤ß¤Î¤ë¤Ä¤Ü¡¡²È»ö¤ä»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¤Â©»Ò¤ÎºÊ
6·î26Æü¡¡¡Öwith¥³¥í¥Ê¡×¤Ç¡¢Ä´Íý¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤¿¿Í82.4¡ó
ÆÃ¤Ë¡¢³°½Ð¤Î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿´ü´Ö¤Ï¡¢É×¤âÈÝ±þ¤Ê¤¯²È»ö¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤¬½Ð¤¿Åö½é¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢Çã¤¤Êª¥«¥´¤ò»ý¤Ã¤¿ÃËÀ¿Ø¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£ºÊ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾¦ÉÊ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£ÉáÃÊ¡¢Çã¤¤Êª¤Ë¤³¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é²æ¤¬²È¤ÎÄêÈÖ¤òÃµ¤·½Ð¤¹¤Î¤âÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¤ª¤è¤½¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤Ï»÷¤Ä¤«¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¿¿·õ¤Ê´é¤Ä¤¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ÊÒ¼ê¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¡Ö¾ÞÌ£´ü¸Â¡©¡¡¤É¤ì¡©¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¿Í¡£¡Ö¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢º¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÆýÀ½ÉÊÇä¤ê¾ì¤ò¹Ô¤¤Ä¤â¤É¤ê¤Ä¤¹¤ë¿Í¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼êÅÁ¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡¢¤É¤³¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢Å¹Æâ¤Ë¤ÏÇã¤¤Êª¤Ë¤¤¤½¤·¤àÉ×Ã£¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
2015Ç¯¤Ë²Ö²¦¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡¢É×ÉØ¤Î²È»ö»²²Ã¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢6³ä°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤¬¡Ö²È»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²ÈÂ²¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö²È»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²ÈÂ²¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ï¡¢20Âå¡¢30Âå¡¢40Âå¤È¤â¤Ë6³ä¤òÄ¶¤¨¡¢Â¿¿ôÇÉ¤À¡£ÆÃ¤Ë¡¢20Âå¡¦30Âå¤Ï¡¢70¡óÄ¶¤È·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
20Âå¤Î¾ì¹ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤¤¤Æ¤âÌ¤½¢³Ø»ù¤Ê¤ÉÄãÇ¯Îð¤Î¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö²ÈÂ²¡×¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÖºÊ¡×¤ò¤µ¤¹¤È¹Í¤¨¤Æ¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£ºÊ¤Ë³Ú¤ò¤µ¤»¤¿¤¤¡¢ºÊ¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤«¤é²È»ö¤ò¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦É×¤¬¼Â¤Ë7³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
¢£²È»ö¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤âºÊ¤«¤éÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤ëÉ×
°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÉ×Ã£¤Î¤ä¤µ¤·¤¤¿´¤ÎÆâ¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¼Â¤â¡¢ºÇ¶á¤ÎÄ´ºº¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
2019Ç¯¤Ë¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤¬Á´¹ñ¤Î25¡Á49ºÐ¤ÎÉ×ÉØ·×1039ÁÈ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö½µ5Æü¶ÐÌ³¤Î¶¦Æ¯¤É×ÉØ ²È»ö°é»ù ¼ÂÂÖÄ´ºº 2019¡×¤«¤é¤Ï¡¢ºÊ¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Æ²È»ö¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ë§¤·¤¤·ë²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤ºº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ×Ã£¤Î»Ñ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
Ä´ºº¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö²È»ö¡¦°é»ù¤Ë¤ª¤¤¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÉ×¤ÈºÊ¤Ç¤Ï¸«»ö¤Ë°Õ¸«¤¬¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¡×¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½÷ÀÂ¦¤Î²È»ö¡¦°é»ù¤Î»°Âçº¤¤ê¤´¤È¤Ï¡¢
¢²È»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î»þ´Ö¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¡Ê38.9¡ó¡Ë
£»Ò¤É¤â¤¬µÞ¤ËÇ®¤ò½Ð¤·¤¿»þ¤Ê¤É¤Ë»Å»ö¤òµÙ¤ß¤Ë¤¯¤¤¡Ê23.2¡ó¡Ë
¤È¡¢²È»ö¤È°é»ù¤È»Å»ö¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Èà½÷Ã£¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢»þ´Ö¤Î´ÉÍý¤ä¡¢²È»ö¡¦°é»ù¤È»Å»ö¤ò¤É¤¦¤ä¤ê¤¯¤ê¤¹¤ë¤«¤È¡¢Èó¾ï¤Ë¼«¸Ê´°·ëÅª¤À¡£
°ìÊý¤ÎÉ×¤Ï²¿¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¢²È»ö¡¦°é»ù¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢ºÊ¤«¤éÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡Ê35.8¡ó¡Ë
£»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«²È»ö¡¦°é»ù¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ê31.0¡ó¡Ë
ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏºÊÆ±ÍÍ¡Ö»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î»þ´Ö¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤È¤Û¤ÜÙÉ¹³¤¹¤ë·Á¤ÇÂ¿¤«¤Ã¤¿Åú¤¨¤¬¡¢¡Ö¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢ºÊ¤«¤éÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤À¤Ã¤¿¡£
ºÊ¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é»þ´Ö¤òÇ±½Ð¤Ç¤¤ë¤«¤È¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¤ÇÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ëÏÆ¤Ç¡¢É×¤ÏºÊ¤È¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£¡Ö¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¤¤ÈÅÜ¤ëºÊVS¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¥À¥á½Ð¤·¤µ¤ì¤ëÉ×¡×¤È¤¤¤¦¹½¿Þ
¼ÂºÝ¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²È»ö¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¤¢¤Þ¤ê´¶¼Õ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î²È»ö¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤ò¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¡¢É×¤Ê¤ê¤ËÅØÎÏ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºÊ¤ËÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃ²¤¯À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
É×¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¡×¤À¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¤½¤Î´èÄ¥¤ê¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤éºÊ¤Ë¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£¤½¤ì¤òÆü¾ï¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£´î¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡¢³Ú¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÉ×¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤ë¤È¤Ï¡£
¤½¤Î·ë²Ì¤¬¡¢¡Ö¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ÈÅÜ¤ëºÊ¡×VS¡Ö¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤ò¤µ¤ì¤ëÉ×¡×¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£
²È»ö¤Î¶¨ÎÏ¤ò½ä¤ë°Õ¼±¤Î¤º¤ì¤ä´¶¤¸Êý¤Î¿©¤¤°ã¤¤¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¶µ°é³Ø¤ä¼Ò²ñ³Ø¤Ê¤É¤Î¸¦µæÂÐ¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÅìËÌÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ°é³Ø¸¦µæ²Ê¤Î¿ÀÃ«Å¯»Ê½Ú¶µ¼ø¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÉ×ÈãÈ½¤Ï¡¢¡Ö°é»ù¤Ø¤Î´ØÍ¿¤Ø¤ÎÍ×µá¤È¤ä¤êÊý¤ä¹Í¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤«¤éÀ¸¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
É×¤Î¼êÅÁ¤¤¤ÎÊýË¡¤ä¹Í¤¨Êý¤¬¡¢ºÊ¤Î¤ä¤êÊý¤ä¹Í¤¨Êý¤È¤º¤ì¤ë¤È¡¢ºÊ¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¼êÅÁ¤¤¤¬ºÊ¤Îµá¤á¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤Ê¤¤¤È¡¢´î¤Ð¤ì¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢ÈãÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¸½¾õ¤¬¡¢Ä´ºº¤«¤é¤ï¤«¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥À¥á½Ð¤·¤µ¤ì¤º¡¢²È»ö¤Î¤â¤á»ö¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤¹¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£É×Â¦¤Î¡Ö¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤¡×¡Ö²ÈÂ²¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¡¢ºÊ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤ï¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢£¥À¥á¤À¤·¤µ¤ì¤Ê¤¤²È»ö¡áºÊ¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤Î²È»ö
´ðËÜ¤Ï¡¢¥À¥á½Ð¤·¤ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤À¡£¼êÅÁ¤¤¤ÎÃæ¿È¤ò¥À¥á½Ð¤·¤µ¤ì¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢¹ç³ÊÅÀ¡£Âç´î¤Ó¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤Ï¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¡£
ºÊ¤«¤é¥À¥á½Ð¤·¤ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¼êÅÁ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢Æüº¢ºÊ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç²È»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥À¥á½Ð¤·¤â¤â¤á»ö¤â³ÊÃÊ¤Ë¸º¤ë¡£¤¤¤ä¡¢Æüº¢¤ÎÈà½÷¤Î²È»ö¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤È¡¢ÁÝ½ü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤»¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡Ê¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÉáÃÊ¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤â¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òµá¤á¤¿¤¤¡Ë¡×¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¡¢¿Í¤Î¿´Íý¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤Ï¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¡¢¶ù¤Ã¤³¤Î»Å¾å¤¬¤ê¶ñ¹ç¤¬¤¤¤Þ¤¤¤Á¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¡ÖÆüº¢¤Î±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹ÁÝ½ü¹ÖºÂ¡×¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤Þ¤ê¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿±ø¤ì¤ÇÃÏ¤Î¿§¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ä¤«¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤ê¡£
¤É¤¦¤»¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤é¡¢»ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Ù¥ë°Ê¾å¤Î¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ä¹¤é¤¯ÁÝ½ü¤Î¹ÖºÂ¤Ê¤É¤Ç¿Í¡¹¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÊ¤Î²È»ö¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬É×¤è¤êÄ¹¤¤²ÈÄí¤Î¾ì¹ç¡¢ºÊ¤ÎÊý¤¬²È»ö¤Î½ÏÎýÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢Æüº¢¤ÎºÊ¥ì¥Ù¥ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£¡ÖºÊ¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤¿¤á¤Î¼êÅÁ¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤ò¼Î¤Æ¤ë
¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¡ÖºÊ¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤¿¤á¤Î¼êÅÁ¤¤¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¸½¼ÂÅª¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ºÊ¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ºÊ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤òºÊ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
ºÊ¤Î¸À¤¦¤È¤ª¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¡¢ºÊ¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¡£
¸À¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢²È»ö¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ºÊ¤¬¿ÆÊý¤ÇÉ×¤ÏÄï»Ò¡£Äï»Ò¤Ï¿ÆÊý¤Î²È»ö¤Îµ»¤òÏÆÌÜ¤Ë¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÆÊý¤Îµ»¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤Ù¤¯ÅØÎÏ¤¹¤ë¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð¡¢¿ÆÊý¤Ï¡¢Äï»Ò¤Î»Å»ö¤ËËþÂ¤·¤Æ¡¢Ë«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢²¿¤é¤«¤ÎÉÔÈ÷¤ä¼ê°ã¤¤¤ò»ØÅ¦¤·¡¢»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿À·Ð¤¬¤¤¤¡¢Äï»Ò¤ÎÅØÎÏ¤òÇ§¤á¤ÆË«¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Èà½÷¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë²È»ö¤Ø¤ÎÆ»¤Ï¸±¤·¤¤¡£
¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¡ÖºÊ¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤¿¤á¤Î¼êÅÁ¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤ò°ìÅÙ¼Î¤Æ¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£¡ÖºÊ¤ò´î¤Ð¤»¡×¡Ö³Ú¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¡¢Èà½÷¤ÎÄï»Ò¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤ë¤Î¤À¡£¤¢¤¤é¤á¤ë¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¡Ö¼«Ê¬¤È²ÈÂ²¤¬²÷Å¬¤ËÊë¤é¤¹¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë
¤«¤ï¤ê¤ËÈà½÷¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬¡¢¤½¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤¬²÷Å¬¤Ë³Ú¤·¤¯Êë¤é¤¹¤¿¤á¤Ë²È»ö¤òÊ¬Ã´¤¹¤ë¡¢¤ÈÈ¯ÁÛ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡£
Èà½÷¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤ª¼êÅÁ¤¤¤òÈà½÷¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Èà½÷¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤Á¤é¤â¡¢Èà½÷¤Î¤´µ¡·ù¤Ç°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢ÉéÃ´¤¬¸º¤Ã¤¿¤ÈÈà½÷¤¬¼Â´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¼Â´¶¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤Ï´î¤ó¤Ç¤â¤¯¤ì¤ë¤·¡¢´¶¼Õ¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
Ä¹´üÀï¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¡¢´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢¤è¤Û¤ÉÊ¿ÏÂ¤Ë¡¢²º¤ä¤«¤Ë²È»ö¤Î¥·¥§¥¢¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£
----------
º´¸÷ µª»Ò¡Ê¤µ¤³¤¦¡¦¤Î¤ê¤³¡Ë
²È»ö¸¦µæ²È
1961Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£1984Ç¯¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç³ØÂ´¶È¡£2016Ç¯¾åÃÒÂç³ØÂç³Ø±¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¹¥¿¥Ç¥£¡¼¥º¸¦µæ²ÊÇî»ÎÁ°´ü²ÝÄø½¤Î»¡Ê½¤»Î¹æ¼èÆÀ¡Ë¡£Á¡°Ý¥á¡¼¥«¡¼¤ä¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÇËÝÌõ¤äÄ´ºº¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÎËÝÌõ¼Ô¤Ë¡£ËÝÌõ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢½ÅÁâ¤ä¿Ý¤Ê¤É¤Î¼«Á³ÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿²È»ö¤ËÌÜ³Ð¤á¡¢¸¦µæ¤ò»Ï¤á¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎºàÎÁ¤Ç¤ª¤½¤¦¤¸¤¹¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¦¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¡Ê¥Ö¥í¥ó¥º¿·¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤â¤¦¡Ö½÷¤Î²È»ö¡×¤Ï¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡½¡ÖÈÓ¿æ¤½÷¡×ÊÖ¾å¤¬²ÈÂ²¤òµß¤¦¡Ù¡Ê¤µ¤¯¤é¼Ë¡Ë¡¢¡Ø²È»ö¤Î¥ï¥ó¥ª¥ÚÃ¦½Ð½Ñ¡Ù¡Ê¥¨¥¯¥¹¥Ê¥ì¥Ã¥¸¡Ë¡¢¡Ø²È»ö¤Ï8³ä¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¤¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¡Ö²È»ö¤Î¤·¤¹¤®¡×¤¬ÆüËÜ¤òÌÇ¤Ü¤¹¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê²È»ö¸¦µæ²È º´¸÷ µª»Ò¡Ë