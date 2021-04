タイのバンコク近郊にあるナコンパトムという町のセブン-イレブンに現れた“招かれざる客”が注目を集めています。

Giant lizard climbs shelves of Thai supermarket in search of food(YouTube)

https://youtu.be/u5RNDkTWWts



“招かれざる客”の正体はこちらのミズオオトカゲです。目撃者によれば体長はおよそ6フィート(約1メートル80センチ)あったとのことです。

商品を散らかしながら棚をよじ登っていきます。

棚を登りきると棚の上で一休み。



https://twitter.com/danajiru/status/1379711171679318016

SNSでも広く拡散され、こちらのツイートでは1000万回以上動画が再生されることに。

動画を観た人たちから次のような声が集まっていました。

・「キングコング呼んで来い!」って言ってたとか

・『ゴジラvsコング』のプロモーション?

・高い所に行きたかったんだよ

・食料を調達しにきたゴジラ

・コンビニにはなんでもあることを知ってたんだよ

・マーク・ザッカーバーグの本当の姿がこれ

・ゴジラじゃん

・コンビニでこういうシーンを目撃するなんて想像できないよね

・マスクしてないのに入店してるし

・コングを探してるんだよね

・赤ちゃんゴジラ

※画像:YouTubeより引用

https://www.youtube.com/watch?v=u5RNDkTWWts

※ソース:

https://www.washingtonpost.com/world/2021/04/08/monitor-lizard-thailand-7-11/

(執筆者: 6PAC)