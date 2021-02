ベネディクト・カンバーバッチ、ヒッチコック『三十九夜』のシリーズ版に主演！

『SHERLOCK/シャーロック』や『ドクター・ストレンジ』の大ヒットで世界中にファンを持つベネディクト・カンバーバッチ。この度、1935年のアルフレッド・ヒッチコック監督映画『三十九夜』をリメイクしたリミテッドシリーズ版で主演を務めることが明らかになった。米Deadlineが報じた。

ロバート・ドーナットとマデリーン・キャロルが出演したヒッチコック監督の『三十九夜』は、ジョン・バカンが1915年に発表したスパイ小説「三十九階段」の映画版。1959年には本作のリメイクとなる『三十九階段』(ラルフ・トーマス監督)が、1978年には『39階段』(ドン・シャープ監督)、そして2008年にはTV映画として『陰謀の報酬』(ジェームズ・ホーズ監督)が公開されている。

公式の説明によると、この度製作が決まったシリーズ版『The 39 Steps(原題)』は現代にアレンジされたものとなり、ベネディクト演じるリチャード・ハネイは至って普通の人間だったのにも関わらず、気づかぬうちに世界の秩序を正すための国際的な陰謀の"捨て駒"にさせられてしまうという内容になるそうだ。放送局は現時点では未定。

ベネディクトは本シリーズで製作総指揮も務める。脚本家にはマーク・L・スミス(『レヴェナント:蘇えりし者』)が、監督にはエドワード・ベルガーが決定しており、ベルガーはベネディクトが主演しゴールデン・グローブ賞にもノミネートされたでもメガホンを執っていたことで知られる。

本作はベネディクトにとって、声優として出演した2019年の以来のTVシリーズ。映画では『ドクター・ストレンジ』シリーズの最新作『Doctor Strange in the Multiverse of Madness(原題)』が現在撮影中で、本作の公開は2022年を予定している。(海外ドラマNAVI)

★今すぐ『SHERLOCK/シャーロック』を見る★

Photo:

ベネディクト・カンバーバッチ©JMVM/FAMOUS