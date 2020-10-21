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The tubarial salivary glands: A potential new organ at risk for radiotherapy - ScienceDirect
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167814020308094
Cancer researchers discover new salivary gland
https://medicalxpress.com/news/2020-10-cancer-salivary-gland.html
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