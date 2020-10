10月16日(金)から11月3日(祝)の期間、タワーレコード9店舗とタワーレコード オンラインで、初音ミクのグッズが満載の「初音ミク POP UP SHOP in TOWER RECORDS」を開催。オンラインでは10月9日(金)正午から、グッズの先行予約受付を開始した。

今回のイベントでは、アニメーターのtarou2が描き下ろしたイラスト入りのグッズを多数先行販売。初音ミクをはじめ、鏡音リン、鏡音レン、巡音ルカ、MEIKO、KAITOの6人が、ボーカルや楽器演奏をするビジュアルは躍動感たっぷりだ。開催店舗は、札幌ピヴォ店、渋谷店、池袋店、新宿店、川崎店、浦和店、名古屋近鉄パッセ店、梅田NU茶屋町店、京都店で、各店舗でイベント限定購入特典の配布も予定している。

6人のキャラクターが2種類ずつデザインされた「トレーディングアクリルキーホルダー(全12種)」(単品650円、BOX7800円)、「トレーディング缶バッジ(全12種)」(単品400円、BOX4800円)は、ブラインド仕様で何が当たるかは開けてからのお楽しみ!推しキャラが確実に欲しい人には「BIGアクリルキーホルダー(全6種)」(各1000円)、「BIG缶バッジ(全6種)」(各1000円)がおすすめだ。

お部屋のインテリアになる「BIGアクリルスタンド(集合)」(3000円)は、6人がそろったメインビジュアルがかっこいいデザイン。各キャラクターをクローズアップしたバージョン(各1800円)もあり、こちらは1人1人の動きがより分かりやすくなっている。

イベントなどに着ていきたいアパレルもラインナップ。「フルグラフィックTシャツ(全1種)」(6480円)は、初音ミクの象徴ともいえるブルーグリーンが目を引く1枚。これからの季節にうれしい「パーカー(全1種)」(5980円)や、本イベントの描き下ろしイラストが入った「Tシャツ(全6種)」(各3800円)は普段着としてガンガン活用したい。各アイテムとも、選べるサイズ展開がうれしいポイント!

そのほか、クールなデザインの「1ポケットパスケース(全6種)」(各1800円)、自宅やオフィスで毎日使える「マグカップ(全6種)」(各1500円)など、日常に役立つグッズも種類豊富だ。

10月16日(金)から11月3日(祝)の期間中は、イベント会場で対象商品を税込2000円購入ごとにイベント限定「ブロマイド(全7種)」をランダムで1枚プレゼント(タワーレコード オンラインは対象外)。景品はなくなり次第終了となるため、近くの人はチェックしておこう。

初音ミクの商品は、今回紹介した以外にも多数用意されるとのこと。また、今回の先行販売商品は、後日ショッピングサイト「AMNIBUS」でも取扱予定だ。バンドで熱唱する初音ミクの姿をデザインしたグッズ、ファンは逃さずゲットしよう!

Art by tarou2 (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

