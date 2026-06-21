【WWE】SMACK DOWN（6月19日・日本時間20日／ミズーリ・カンザスシティ）【映像】「上達してる」日本人美女、流ちょう英語と“挑発的”新衣装数々の節目の戦いを自らの“ルーツの地”で戦ってきた人気日本人女子レスラー。自身をサポートし続けた“美人秘書”との決別マッチも同じような運命を辿るのか。彼女のこれまでの歩みと成長した姿に、賞賛の声が集まっている。日本時間20日に放送され