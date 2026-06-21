【モデルプレス＝2026/06/21】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の白岩瑠姫、INI（アイエヌアイ）の西洸人が6月21日、渋谷・MIYASHITA PARKで開催された「FIFAワールドカップ2026 パブリックビューイング 日本代表 対 チュニジア代表戦」に元サッカー日本代表の稲本潤一氏、永島優美アナウンサーとともに出席。【写真】人気アイドル「ワールドカップ」応援に駆けつける◆白岩瑠姫＆西洸人、パブリックビューイン