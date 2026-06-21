JO1白岩瑠姫＆INI西洸人「FIFAワールドカップ2026」パブリックビューイング駆けつける 注目の選手は？
【モデルプレス＝2026/06/21】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の白岩瑠姫、INI（アイエヌアイ）の西洸人が6月21日、渋谷・MIYASHITA PARKで開催された「FIFAワールドカップ2026 パブリックビューイング 日本代表 対 チュニジア代表戦」に元サッカー日本代表の稲本潤一氏、永島優美アナウンサーとともに出席。
【写真】人気アイドル「ワールドカップ」応援に駆けつける
サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーを務める2人は、SAMURAI BLUE（日本代表）を応援するために同イベントに駆けつけた。客席を見て笑顔の白岩に永島アナが「どうしたんですか？」と聞くと、白岩は観客がご飯を片手に同イベントに参加する姿を見て「すごいお腹空いてきちゃったなと思って」とにっこり。すると西も「美味しそう」と共感した。
注目の選手を聞かれると白岩は鎌田大地選手、西は中村敬斗選手と回答。その後スターティングメンバーがモニターに発表されると、学生時代に東京ヴェルディの下部組織に 所属していた白岩は「多分鎌田選手が1つライン上がって、そのボランチのところに田中（碧）選手が入って…みたいな感じだと思うんですけど、三笘（薫）選手だったり、久保（建英）選手が今出られない中でも、前線に上田（綺世）選手、堂安（律）選手、中村選手、伊東（純也）選手、鎌田選手がいるというのが、守っている側からしたら本当に嫌で、どこから攻めてくるかわからない。そんな素晴らしい選手たちが今自分の国にいるというのが本当に誇らしいというか、きっと堅い守備のチュニジアも破ってくれるんじゃないか」と見事な解説を見せていた。
「最高の景色を2026」を見るための勝利の鍵について、白岩は「サポーターの皆さんの応援」と回答し「選手もピッチからですけど、多分めちゃくちゃ（応援を）感じると思うんですよ。その応援のおかげで、実力以上のものが発揮できることもあって、背中を押すのはサポーターの皆さんなんじゃないかなと思います」と説明。西は選手だけでなくサポーターにも通じる「諦めない魂」と力強く答え、「日本に限らず他の国の試合とか見てるんですけど、後半ロスタイムとかで点を決めて、引き分けになったり、逆転したりっていうシーンが結構あるので、本当に何が起きるかわからない。最後の最後まで諦めずにプレーすること、諦めずに応援することって本当に大事」と力説した。
JO1とINIのメンバーの12人で結成されたJI BLUEは、2025年11月にサッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーに就任。サッカーと音楽の力を融合させ、SAMURAI BLUEの「最高の景色を2026」の応援の輪を日本中、世界中に広げるとともに、夢を追い続ける全ての人々の挑戦を後押しすべく活動している。（modelpress編集部）
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◆白岩瑠姫＆西洸人、パブリックビューイングに駆けつける
サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーを務める2人は、SAMURAI BLUE（日本代表）を応援するために同イベントに駆けつけた。客席を見て笑顔の白岩に永島アナが「どうしたんですか？」と聞くと、白岩は観客がご飯を片手に同イベントに参加する姿を見て「すごいお腹空いてきちゃったなと思って」とにっこり。すると西も「美味しそう」と共感した。
◆白岩瑠姫＆西洸人、日本代表勝利の鍵
「最高の景色を2026」を見るための勝利の鍵について、白岩は「サポーターの皆さんの応援」と回答し「選手もピッチからですけど、多分めちゃくちゃ（応援を）感じると思うんですよ。その応援のおかげで、実力以上のものが発揮できることもあって、背中を押すのはサポーターの皆さんなんじゃないかなと思います」と説明。西は選手だけでなくサポーターにも通じる「諦めない魂」と力強く答え、「日本に限らず他の国の試合とか見てるんですけど、後半ロスタイムとかで点を決めて、引き分けになったり、逆転したりっていうシーンが結構あるので、本当に何が起きるかわからない。最後の最後まで諦めずにプレーすること、諦めずに応援することって本当に大事」と力説した。
◆JO1＆INI、SPユニット結成
JO1とINIのメンバーの12人で結成されたJI BLUEは、2025年11月にサッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーに就任。サッカーと音楽の力を融合させ、SAMURAI BLUEの「最高の景色を2026」の応援の輪を日本中、世界中に広げるとともに、夢を追い続ける全ての人々の挑戦を後押しすべく活動している。（modelpress編集部）
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