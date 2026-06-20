マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は、史上最高のスパイダーマン映画になっている──。主演のトム・ホランドが自信をもって豪語した。 米に登場したホランドは、2026年4月、本作の追加撮影現場にて、「すでにこの映画は、僕たちによる史上最高のスパイダーマン映画です」と語った。以前にもいるように、この追加撮影はヴィラン