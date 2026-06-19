愛媛を代表する銘菓「母恵夢」が思わぬ形で注目を集めている。きっかけは6月12日にThreadsである女性ユーザーが投稿した不倫夫に関する投稿だ。【写真】銘菓「母恵夢」と注目を浴びたSNSの投稿《明日から台湾に不倫旅行に行くそうです！でも私には愛媛に出張って言ってました！国内だしパスポートはいらないよね！実家に隠してきました》販売元は「台湾ではなく愛媛の銘菓として」台湾にも「台北松山空港」があることから