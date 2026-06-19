16日、ソウル弘大入口（ホンデイプク）駅付近で、道路を横断していた歩行者が車にはねられる事故が発生した。当時、事故車両の運転手は小児がんで闘病中の息子を救急外来へ搬送している途中だったことが分かった。19日、警察などによると、16日午後10時25分ごろ、ソウル市麻浦区（マポグ）の弘大入口駅8番出口付近の横断歩道で、道路を横断していた20代女性が乗用車にはねられる事故が発生した。この事故で女性は脚や腰などを負傷