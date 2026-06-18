福井県に住む小学6年生の大森陽生（はるき）くんは、6歳で天文宇宙検定3級（中学生レベル）に合格。さらには塾なし・独学で数検準1級（理系高校数学レベル）、英検2級（高校卒業程度）を取得した経歴の持ち主です。これまでにJAXAの宇宙飛行士に応募して落選するも、特別に応援メッセージをもらったことがあるほか、テレビ番組『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』（テレビ朝日）に「宇宙博士ちゃん」として出演を果たす