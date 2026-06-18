Armature Art 24(XTM-AA24) MOONDROPは、片側24基のバランスド・アーマチュア(BA)ドライバーを搭載した有線イヤフォン「Armature Art 24(XTM-AA24)」を、6月18日に発売する。価格は188,100円。 クロスオーバー技術を搭載したXTMシリーズの新しいコンセプトライン「アーマチュアアート(動鉄芸術)」のモデル。「複雑な音響構造と高度なクロスオーバー技術を惜しみなく