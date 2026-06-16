ベトジェットエアは、名古屋/中部〜ダナン線でお盆にチャーター便を運航する。名古屋/中部発が8月9日、ダナン発が8月13日の1往復を運航する。通常は乗り継ぎ便となるものの、直行便では約6時間に短縮される。ツアー商品はエイチ・アイ・エス（HIS）が販売している。往復受託手荷物20キロまでと機内食が付帯する。旅行代金は150,000円から。■ダイヤVJ名古屋/中部（10：00）〜ダナン（13：05）／8月9日VJダナン（10：00）〜名古