（CNN）事情に詳しい複数の当局者によると、米イラン間の了解覚書への署名をオンラインで行う計画がここ1日でまとまった。合意を速やかに確定させ、土壇場での破談を避けるためだという。トランプ米大統領は先週、署名は欧州で対面形式で行われ、米国からはバンス副大統領が出席する見込みだと述べていたが、この計画は実現しなかった。一因はスケジュール上の複雑さにある。大統領と副大統領は警備や継続性の観点から、同時に外遊