新型「インサイト」どんなモデル？ホンダは2026年4月17日、新型「インサイト」を発売しました。1999年に誕生した初代の量産ハイブリッドカーから数えて4代目となる新型インサイトは、新たにBEV（電気自動車）となり、クロスオーバーSUVのボディタイプを採用しているのが大きな特徴です。【画像】超カッコいい！ これが「新型インサイト」です！（30枚）ボディサイズは、全長4785mm×全幅1840mm×全高1570mmに設定。これは同