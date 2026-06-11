雨が続く梅雨の時期は、なんだか気分も沈みがちですよね。そんな日は、おうちでちょっと特別な朝ごはんを楽しんでみませんか？ この記事では、スーパーで買える身近な食材を使って手軽に作れる、おしゃれな「アメリカンモーニング」のレシピをご紹介します。美味しいモーニングで、雨の日の朝を楽しみましょう！朝から幸せ♪ とっておきのアメリカンモーニングワッフルのモーニングプレート出典：https://www.instagram.com手軽で