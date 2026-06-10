【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Aぇ! groupが6月17日にリリースする4thシングル「でこぼこライフ」より、共通カップリング曲「PRIDE」のMVが6月19日19時にプレミア公開されることが決定した。 ■収録決定発表後「#PRIDE」がトレンド1位に ジュニア時代に生まれた「PRIDE」は、Aぇ! groupがバンドとして前進し続ける覚悟を力強く表現したロックナンバー。長年にわたって音源化を望む声が寄せられており