Aぇ! group「PRIDE」MVプレミア公開決定！ジュニア時代から大切に歌い続けてきたロックナンバー

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Aぇ! groupが6月17日にリリースする4thシングル「でこぼこライフ」より、共通カップリング曲「PRIDE」のMVが6月19日19時にプレミア公開されることが決定した。

■収録決定発表後「#PRIDE」がトレンド1位に

ジュニア時代に生まれた「PRIDE」は、Aぇ! groupがバンドとして前進し続ける覚悟を力強く表現したロックナンバー。長年にわたって音源化を望む声が寄せられており、今作への収録決定が発表されると、ハッシュタグ「#PRIDE」がトレンド1位にランクインするなど、ファンの大きな期待と注目を集めた。

なお、Aぇ! groupは、6月12日に公開を控える映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌「でこぼこライフ」を担当。現在、個人やグループでも怒涛の露出が続いており、さらなる注目と盛り上がりが期待されている。

■リリース情報

2026.06.17 ON SALE

SINGLE「でこぼこライフ」

■関連リンク

Aぇ! group OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/157

https://www.universal-music.co.jp/aegroup/