ＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」が８日に放送され、タレントのマツコ・デラックスが出演した。この日は情報サイトによる「１５〜１９歳の若者に聞いた！『生まれ変わったら、どこの国に生まれたい』ランキング」のアンケート結果が話題に。１位に日本、２位に韓国、３位にアメリカとなった。マツコは「でしょうねっていう…。私、もう日本以外は嫌。すごい本当に良かったと思ってる。日本に生まれて。海外旅行に行くのも、