ＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」が８日に放送され、タレントのマツコ・デラックスが出演した。

この日は情報サイトによる「１５〜１９歳の若者に聞いた！『生まれ変わったら、どこの国に生まれたい』ランキング」のアンケート結果が話題に。

１位に日本、２位に韓国、３位にアメリカとなった。マツコは「でしょうねっていう…。私、もう日本以外は嫌。すごい本当に良かったと思ってる。日本に生まれて。海外旅行に行くのも、あんまり関心なくなってるもん。あんまりっていうか、もう何十年と海外行ってないから。（日本と）比べちゃうんだよね」と話した。

さらに「旅行に行って比べるじゃない？どうしても日本と。日本よりもいいって思った国はないなぁ」と明かした。

共演の若林史江氏は「だからさ…。自分もその感覚があるじゃん…。こないださ、野球の練習をやっているときに、私が自分の息子をクドクドと怒ってたらね。横から別の選手が、お友達がね。『親ガチャ、ハズレだな…？』て言ったわけ…。それに、私、ブチギレて。『親ガチャの前に、国ガチャ当たってるんだから文句言ってんじゃないよ！日本に生まれて感謝しろよ！親ガチャじゃねえんだよ！』って」と振り返った。

マツコは若林氏の一喝を拍手で称賛。「本当、ラッキーよ？日本に生まれたのは」とうなずいていた。