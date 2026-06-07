栃木・宇都宮市でクマの目撃情報が相次いでいます。警察などによりますと6日午後8時半ごろ、宇都宮市山本で体長60cmから80cmのクマが目撃されました。けが人はいませんでしたが、宇都宮市では6日早朝からこれまでに少なくとも9件の目撃情報があったということです。宇都宮市と警察は警戒を強めています。