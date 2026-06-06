最大天井高8m！ 圧倒的スケールの「RÊVE DES LUMIÈRES」東京・有明の「ドリームパーク」の8階に、本格デジタルアート施設「RÊVE DES LUMIÈRES（レーヴ・デ・リュミエール）」が、2026年6月12日（金）にグランドオープンします。「RÊVE DES LUMIÈRES」は、デジタルアート文化を牽引してきたフランスの「ATELIER DES LUMIÈRES（アトリエ・デ・リュミエール）」の系譜を継ぎ、世界展開を続けるリ