庄内三大祭りを締めくくる「大山犬祭り」が5日、鶴岡市で開かれました。地元の住民たちが威勢のいい掛け声とともに犬が乗ったみこしや山車などを引き、地域を練り歩きました。子どもみこし「わっしょい」「頑張ります」「大山犬祭り」は鶴岡市の大山地区で300年以上続く伝統行事です。地元の子どもたちが引くみこしの上に乗っているのは祭りの主役「メッケ犬」。田畑を荒らす化け物を退治したと言い伝えられていて、祭りの至る所に