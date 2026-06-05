米宇宙開発企業のスペースX（SpaceX）が2026年6月12日に米ナスダック市場への上場を予定している。これに伴い、楽天証券とSBI証券は6月5日から同社IPO株の購入申し込み受付を開始した。スペースXは2002年に設立された宇宙開発企業で、再利用型ロケットの開発・打ち上げを手掛けるほか、衛星通信サービス「Starlink（スターリンク）」を展開。創業者兼CEOはテスラCEOとしても知られるイーロン・マスク氏だ。○楽天証券で購入申込受