ロッテの西川史礁は攻守にチームを引っ張り、中心選手として欠かせない存在になってきている。『3番・ライト』でスタメン出場した4日のヤクルト戦、0−0の初回一死二塁の第1打席、小川泰弘が1ストライクから投じた2球目のインコースシュートをショートのグラブを弾くレフト前安打を放つと、3−0の5回一死一塁の第3打席、「センターへ打ち返すイメージでいった結果、良いポイントで打てたと思いますし、ああいう強い打球になっ