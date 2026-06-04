◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―日本ハム（４日・マツダスタジアム）日本ハムの二刀流・柴田獅子投手（２０）が「７番・投手」として今季初先発した。４回８８球、５安打１失点で降板した。プロ初の投打同時出場「リアル二刀流」での出場。最速は１５１キロを計測し４三振を奪った。初回は３者凡退で抑えるも、２回１死からファビアンに左翼越えの３号ソロで先制を許した。４回は１死満塁のピンチを招いたが、９番・