■I．米国株式市場●1.NYダウの推移1）6/1、NYダウ+46ドル高、51,078ドル2）6/2、NYダウ+228ドル高、51,307ドル3）6/3、NYダウ▲620ドル安、50,687ドル【前回は】相場展望6月1日号米国株: 米国・イラン「停戦一時交渉の最終判断」に期待して米国株上昇日本株: 割安感ある電子部品分野に物色が広がり日経平均を押し上げた●2.米国株: トランプ氏にイラン攻撃の収拾ができるか?疑問1）中東情勢の悪化で、悪いスパイラ