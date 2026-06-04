サッカー日本代表の堂安律選手は6月3日、自身のInstagramを更新。高級バッグを持ったイケメンショットを公開しました。【写真】“サムライブルーバーキン”を持つ堂安律「全力で応援してます」堂安選手は「JP→MX #fifaworldcup2026」とつづり、1枚の写真を投稿。ネイビーのスーツにサングラスを掛けた姿です。大きな青いバッグとスーツケースを持ち、さっそうと歩いています。腕時計も格好良く、似合っています。コメントでは「サ