「オーラがすご」堂安律、W杯へ出発！ スーツ姿で高級バッグ持つイケメンショット公開「ぶちかましたれ」
サッカー日本代表の堂安律選手は6月3日、自身のInstagramを更新。高級バッグを持ったイケメンショットを公開しました。
【写真】“サムライブルーバーキン”を持つ堂安律
コメントでは「サムライブルーバーキンもスーツも似合いすぎてて最強カッコ良い！」「優勝しかない」「怪我のないように全力出し切って来てください!!全力で応援してます マジで大好き」「オシャレ」「オーラがすご」「律くんイケメン」「今回もぶちかましたれ律」「かっこよすぎる」と、絶賛や応援の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】“サムライブルーバーキン”を持つ堂安律
「全力で応援してます」堂安選手は「JP→MX #fifaworldcup2026」とつづり、1枚の写真を投稿。ネイビーのスーツにサングラスを掛けた姿です。大きな青いバッグとスーツケースを持ち、さっそうと歩いています。腕時計も格好良く、似合っています。
おしゃれな私服ショットはほかにも！3月24日にも「Let’s go」とつづり、おしゃれな私服ショットを公開していた堂安選手。こちらは黒を基調としたコーディネートです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)