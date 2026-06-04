福岡管区気象台は、きょう、山口県を含む九州北部地方が梅雨入りしたとみられる、と発表しました。山口県を含む九州北部地方の梅雨入りの発表は、平年と同じで、去年よりは19日遅くなっています。 梅雨前線の北上に伴い、きょうの県内は次第に弱い雨が降りだしており、きょうは、このあと夜にかけて雨が降ったり止んだりの天気が続く見込みです。山口県を含む九州北部地方の梅雨明けは平年は7月19日頃で、例年通りの梅雨明け